Se opreste curentul in mai multe zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu

Astfel, ca urmare a unor lucrari programate, in Capitala, nu vor beneficia de energie electrica intre orele 9:00 - 15:00 locuitorii din zonele: Sos. Electronicii - intre strada Heliade intre Vii si strada Vladislav Voievod, strada Ipsilanti Voievod, strada Tugomir Voievod, strada Seneslav Voievod, strada Barbat Voievod, strada Litovoi Voievod, strada Elena si strada Popa Iancu.De asemenea, alimentarea cu energie electrica va fi sistata temporar in unele zone din judetul Ilfov, dupa cum urmeaza: intre orele 9:00 - 17:00 in Chiajna (strada Wainer Palada, blocuri RAF Building), Moara Vlasiei (strada Unirii - intre strada Caprioarei si strazile Drumul Mare, Parcului, Academiei si strazile adiacente), Jilava (strazile Garii si Campului - zona Gara Jilava) si Bragadiru (strazile Clofibrei, Dunarii, Crisul Repede si strazi adiacente); intre orele 9:00 - 14:00 in Petrechioaia (strazile Salcamului, Bradului, Alunului, Socului, Lamaitei, Macesului, Artarului, Afumati si strazi adiacente); intre orele 9:30 - 15:30 in Tunari (strada Primaverii, strada 1 Decembrie - de la strada Paris pana la Intrarea Padurii si adiacente; intre orele 9:30 - 17:30 in Voluntari - Pipera (strada Vasile Alecsandri - statia Emisie Stefanesti).Potrivit sursei citate, in judetul Giurgiu nu va fi curent electric, temporar, intre orele 8:00 - 16:00 in orasul Giurgiu (pe strazile Drumul Fermei si Fdt. Plopilor), respectiv intre orele 9:00 - 17:00 in Malu Spart din Bolintin Vale (pe strada Principala si strazile adiacente de la strada Lacul Mare pana la strada Cranguri, strada Albinelor si strada Lacul Mare).