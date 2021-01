Se opreste alimentarea cu energie electrica in mai multe zone din Bucuresti si Ilfov

Potrivit unui comunicat de presa al companiei, in Capitala va fi oprita energia electrica intre orele 11:00 - 15:00 pe strada Ion Sahighian, nr. 2, S.C. Dastacom, precum si in intervalul 9:00 - 17:00 in zonele: Bulevardul Bucurestii Noi (intre Pod Constanta si strada Prahova), Soseaua Chitilei (intre Pod Constanta si strada Prahova), strada Spicului si strada Timisului.De asemenea, pe raza judetului Ilfov alimentarea cu energie electrica va fi sistata temporar dupa cum urmeaza: intre orele 9:00 - 14:00 in Gruiu, sat Santu Floresti, strazile Garii, Floresti, Lunca Ialomitei, Stavilarului, Statia de Epurare Santu Floresti si strazi adiacente, Corbeanca - pe strada Ghioceilor, Intrarea Ghioceilor si strazile adiacente; intre orele 9:00 - 17:00 in Berceni - pe strazile Sportului, Trandafirilor, Teiului, Lacramioarei, Artarului, Cumpenei, Indepedentei si strazi adiacente, Chiajna - pe strazile Rezervelor, Padurii, Campului, A. I. Cuza si strazi adiacente; Dragomiresti Vale - zona Dragomiresti Deal, pe strazile Crizantemelor, Teilor si strazi adiacente; intre orele 9:30 - 17:30 in Pantelimon - pe strazile Campului, Libelulelor, Licuricilor, Stupilor, Fagurilor, Mierii, Banat, Fagetului, Artarului, intrarea Campului, intrarea Rascoalei si strazi adiacente, Voluntari - in Pipera, Bulevardul Pipera-Tunari, nr.1 H, complex Impact; intre orele 9:30 - 17:00 in Pantelimon - pe strada Biruintei, cu strazi laterale; intre orele 9:30 - 16:30 in Voluntari (Pipera) - pe strazile Emil Racovita si Toma Caragiu.Citeste si: Toti oamenii care calatoresc in Anglia vor trebui sa prezinte un test COVID-19 negativ. Ce conditii a anuntat guvernul britanic