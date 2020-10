Sectia ATI pentru pacientii cu Covid-19 de la spitalul din Galati este plina

In alte spitale din Galati mai sunt foarte putine locuri pentru pacienti, scrie HotNews.ro La Galati, paturile bolnavilor de Covid-19 cu forme medii si usoare de la Spitalul TBC si de la Spitalul de Boli Infectioase sunt ocupate aproape in totalitate.In ultimele 24 de ore, in Galati au fost raportate 60 de persoane infectate.Marti, 20 octombrie 2020, autoritatile romane au inregistrat 3.400 de cazuri noi si 65 de decese. La ATI sunt 768 de pacienti internati.