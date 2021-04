Senatul a aprobat procedura de urgenta pentru legea privind desfiintarea Sectiei Speciale

Au fost inregistrate 71 de voturi "pentru" si 58 "impotriva".Senatorii PSD s-au opus, saptamana trecuta, dezbaterii in procedura de urgenta a actului normativ, pronuntandu-se pentru o analiza detaliata, dupa primirea avizului Comisiei de la Venetia. Social-democratul Robert Cazanciuc a pledat pentru "o dezbatere asezata" a proiectului de desfiintare a SIIJ, astfel incat "increderea romanilor in actul de Justitie sa creasca".In replica, presedintele Comisiei juridice din Senat, Iulia Scantei , a sustinut ca desfiintarea SIIJ va fi un argument pentru ridicarea, anul acesta, a Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania. Scantei a declarat ca punctul de vedere al Comisiei de la Venetia pentru desfiintarea SIIJ nu constituie un impediment pentru dezbaterea si adoptarea proiectului. Deputatii au adoptat, pe 24 martie, in plen , proiectul privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, cu mai multe amendamente, printre care si unul al deputatului minoritatilor nationale Ionel Stancu, care prevede ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM.Plenul Senatului a mai aprobat, luni, procedura de urgenta pentru proiectul de modificare si completare a Codului penal si pentru dispunerea unor masuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European.