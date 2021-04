Secretar de stat la Ministerul Sanatatii: "Este un moment in care sa ne schimbam acest mod de a merge zilnic de mai multe ori la magazin sa cumparam cate putin"

"Cred ca este un moment, pentru noi toti, sa ne reconsideram modul de a face cumparaturi, pentru ca daca ne gandim la alte tari, magazinele se inchid in mod obisnuit, fara pandemie, la ora sapte. (...) Cred ca este un moment in care sa ne si schimbam acest mod de a merge zilnic de mai multe ori la magazin sa cumparam cate putin, pentru ca nu cred ca este favorabil pentru niciunul dintre noi, din niciun punct de vedere. Ce ne sperie este aglomeratia si mobilitatea excesiva a oamenilor", a declarat Andreea Moldovan pentru Digi 24.Aceasta a explicat ca prin restrictionarea circulatiei dupa anumite ore autoritatile incearca sa reduca mobilitatea excesiva sau formarea de aglomerari in spatii mici unde transmiterea virusului se poate face usor. Rog inca sa mai avem rabdare, sa respectam aceste reguli , pentru ca cu cat le vom respecta acu mai ferm si mai strict fiecare dintre noi, cu atat vom scurta acest interval de restrictii si ne vom indrepta spre acel moment in care sa ajungem la acea libertate pe care ne-o dorim", a adaugat secretarul de stat din Ministerul Sanatatii.Aceasta a explicat ca masura reducerii programului de functionare al magazinelor are rolul de a da timp si angajatilor acestora sa isi incheie programul si sa ajunga acasa inainte de ora 20:00, in localitatile cu indici ridicati de infectare.