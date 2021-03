Secretarul de stat Andreea Moldovan sustine ca acest val nu poate fi oprit fara carantina: "Vedem ce se intampla in sistem, vedem ca sunt terapiile intensive cu foarte multi pacienti"

Andreea Moldovan a fost intrebata duminica, la Digi24, daca se poate pune frana acestui val fara carantina "Sincer, in momentul de fata, nu cred pentru ca procesul este mult prea amplu si noi vedem ce se intampla in sistem, vedem ca sunt terapiile intensive cu foarte multi pacienti, vedem ca urgentele se colmateaza, vedem ca dintre pacientii internati in terapie un mare numar al acestora sunt pacienti adulti, tineri care nu au comorbiditati, vedem un numar mare de pacienti pozitivi sau in crestere, vedem o rata de pozitivitate care creste, vedem un numar mare de elevi care sunt infectati, vedem o rata mare de transmitere a infectiei", a explicat Andreea Moldovan.Ea a dat exemplul unui elev care a imbolnavit noua persoane. "Este deja absolut halucinant un caz in care un copil bolnav de la scoala si-a imbolnavit parintii, cei patru bunici, bona plus un unchi si o matusa. Deci practic este o transmitere extrem de larga si de intensa. Nu am cum sa spun ca stam ne gandim, vedem ce facem.Parerea mea este ca e important sa ne gandim la niste masuri pe care sa le luam acuma care poate ca mi se pareau dure, dar nu sunt deloc dure, tocmai ca sa avem un orizont de asteptare ca poate in luna aprilie sau in luna mai sau in cursul verii sa avem in sfarsit o perioada mai de relaxare. Cumva, atunci cand vezi ca bulgarele incepe sa se rostogoleasca trebuie sa iei niste masuri sa il opresti", a transmis secretarul de stat.Andreea Moldovan a precizat ca isi doreste sa fie introdus in grila de carantinare un indicator care sa arate gradul de testare "Maine vom avea intalniri la minister cu factori implicati, va fi ca aceasta grila de carantinare sau acest punctaj pe carantinare sa fie facut corect fara nici un fel de echivoc, sa ia in calcul niste indicatori care chiar sa aiba impact asupra deciziei respective. Iar atunci cand, de exemplu, exista un indicator al incarcarii cu pacienti la sectia de Terapie Intensiva care are un punctaj destul de mic. In momentul in care vezi ca ai 1.400 si ceva de locuri de terapie si deja o mare parte sunt ocupate, e un moment de alarma total.De asemenea, mi-as dori foarte mult sa putem introduce si un indicator care sa ne arata gradul de testare pentru ca noi stim, ne-ar trebui cam 500 de teste la 100.000 de oameni ca sa ne putem face o imagine semnificativ statistic a ceea ce se intampla in populatiei ori sunt judete unde nu avem acest numar de teste desi avem teste teste, atat PCR, cat si antigen rapide, avem metodologie de testare, avem proceduri, avem indicatii, avem absolut tot ce trebuie. Singurul lucru care lipseste este bunavointa, interes a tuturor celor implicati, a pacientilor, a cadrelor medicale, a medicilor de familie", a precizat Moldovan.Chestionata daca pozitia cu care merge la intalnirea de luni este carantina nationala, Andreea Moldovan a raspuns: "Nu, acest lucru nu e acum posibil si nu cred ca momentan este singura solutie, dar pe de alta parte trebuie sa intelegem ca drumul pe care acum ne aflam nu este absolut deloc cel corect"."Daca ar fi sa faca abstractie de functia pe care o am as spune imi doresc din tot sufletul o carantina nationala pentru ca sunt ingrijorata de ceea ce se intampla, insa, pe de alta parte imi doresc ca partea de economie sa aiba o continuitate, nu imi doresc sub nicio forma ca partea sociala si partea de viata publica a noastra sa fie atat de larga si atat de expansiva cum este acum pentru ca ma ingrozesc cand vad ce vad in jur si pur si simplu mi se pare ca multi dintre noi poate nu am invatat multe din ceea ceea ce s-a intamplat in acest an", a completat ea.