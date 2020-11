Sectia de ATI a Spitalului Judetean din Neamt va fi mutata temporar in salonul de Obstetrica

George Lazar a declarat ca mutarea sectiei de Terapie Intensiva trebuie realizata in regim de urgenta."Putem asigura noua paturi de Terapie Intensiva in salonul de Obstetrica, acesta arata foarte bine, cu toata aparatura disponibila, cu tot ce inseamna echipamente de electrica, de oxigen, absolut tot ce inseamna circuit medical sunt in regula si acolo am putea sa ne mutam foarte repede. Pentru o mutare a sectiei de Terapie Intensiva la salonul de Obstetrica presupune ca managementul spitalului trebuie sa faca in regim de urgenta adica astazi cat mai repede, o sedinta a conducerii, cu aprobarea Consiliului de Administratie pentru a muta Obstetrica la etajul cinci si a reloca Terapia Intensiva la etajul 4 si acolo am asigura noua paturi in regim de urgenta imediat. Asta pentru urmatoarele 30-40 de zile", a afirmat prefectul judetului Neamt.El a precizat ca, pe termen lung, se ia in calcul amenajarea Sectiei de Terapie Intensiva la etajul doi al unei cladiri care apartine Spitalului Judetean Neamt."Etajul doi apartine Spitalului Judetean Neamt si e in administrarea Consiliului Judetean, are o capacitate de 600 metri patrati, suprafata totala este de 400- 450 suprafata utila si arata la standarde europene. Este un spatiu execelent, aici cu mici lucrari care trebuie finalizate intr-un termen de 30 de zile s-ar putea deschide Sectia de Terapie Intensiva si am avea o capacitate de 15, poate chiar 17 paturi", a mai afirmat George Lazar.