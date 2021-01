Diferentele intre un pacient bolnav de COVID si unul infectat cu noua tulpina. "E doar o chestiune de timp pana va deveni dominanta in Romania"

Capacitatea scazuta a Romaniei de a face secventiere

Secventierea de rutina este necesara

Marea Britanie si Danemarca, in top la secventieri

Moderna ia in calcul actualizarea vaccinulului

Momentul in care se putea interveni pentru a opri raspandirea noii tulpini a trecut deja, iar noul virus face ravagii in comunitate, dovada cazurile depistate deja de autoritati. "Are o viteza mai mare de transmitere decat celelalte, e doar o chestiune de timp pana va deveni tulpina dominanta", atrage atentia medicul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina.Insa, in ciuda faptului ca se raspandeste mai rapid, infectia cu tulpina din Marea Britanie nu da o forma diferita de boala. Prin urmare, si tratamentul folosit de medicii romani in cazul celor depistati cu noua tulpina este identic cu cel pe care il administreaza pacientilor infectati cu tulpinile clasice de COVID-19."Nu e nimic diferit, forma de boala pe care o determina este aceeasi. De altfel, pe semne clinice, nici nu poti sa iti dai seama ca e vorba despre o alta tulpina decat cea clasica. Abordarea terapeutica e identica. Exista, la ora actuala, un mic studiu care se face in Marea Britanie, care arata un nivel mai mare de mortalitate in cazul noii tulpini. Ramane sa vedem daca asa stau lucrurile", a explicat medicul Marius Geanta.Secventierea, care este un pas esential in depistarea infectiei cu noua tulpina din Marea Britanie, nu se face decat in trei centre din Romania: la Institutul Cantacuzino, la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala si la unul dintre marii operatori de servicii medicale private.Desi procedura ar trebui sa fie una de rutina la nivelul Romaniei, nu este nici pe departe asa. Romania nu dispune de echipamentele necesare, nici de personal pregatit pentru."La noi, cei care fac PCR, fac si secventiere ", spune Marius Geanta. "Recomandarea Comisiei Europene de saptamana trecuta este ca fiecare stat membru sa secventieze intre 5% si 10% din totalul de pacienti confirmati cu COVID-19. Noi, si daca avem 1.000 si ceva de cazuri pe zi, ar trebui sa secventiem 50 de cazuri pe zi, ceea ce nu se intampla in momentul de fata", a continuat medicul.Problema majora care se pune din perspectiva raspandirii cu noua tulpina tine de sanatatea publica, avertizeaza specialistul. Asta pentru ca o raspandire comunitara ar presupune, in mod obligatoriu, ridicarea nivelului restrictiilor si in niciun caz relaxarea lor. Si, tocmai din aceasta perspectiva, secventierea devine obligatorie."Doar prin secventiere poti sa pui in evidenta modificari care pot sa fie relevante. De exemplu, modificari ale virusului care il fac sa se transmita mai repede ori modificari care determina forme mai grave de boala sau forme noi care sa nu fie acoperite de vaccinurile disponibile. Virusul fiind atat de raspandit in acest moment, probabilitatea ca el sa sufere mutatii este destul de mare", arata medicul Marius Geanta.Formele mutante, precum tulpina din Marea Britanie, apar ca urmare a interactiunii dintre sistemul imunitar al celor infectati si virusul SARS-CoV-2."Aceste mutatii nu pot sa fie secventiate prin tehnicile de Real Time PCR pe care se pune diagnosticul de COVID-19 si de aceea e nevoie de secventiere. Sunt insa putine tari care practica secventierea la scara larga. Marea Britanie este una dintre ele. Iar din Uniunea Europeana, Danemarca e foarte avansata", a declarat Marius Geanta.Daca, de pilda, in Romania rezultatul unei secventieri se primeste in 6-7 zile, in Marea Britanie procedura dureaza cel mult 10 ore. Diferenta e ca echipele de acolo sunt pregatite sa faca asta."In primul rand, au echipamentele necesare. Au personal suficient, pregatit sa faca lucrul asta. Si au un sistem foarte bine pus la punct, prin care probele cu virus ajung in laboratoare, care sunt de doua feluri: sunt fie laboratoare care fac PCR dar pot sa faca si secventiere, fie sunt un fel de laboratoare de excelenta, unde ajung probe si se secventiaza la scara larga", a mai explicat medicul.Ulterior, puncteaza presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, se face analiza datelor obtinute in urma secventierii, ele fiind raportate intr-o baza de date in care sunt adaugate genomuri virale din toata lumea.In ceea ce priveste vaccinurile folosite de state in prezent, medicul Marius Geanta spune ca, in cazul serului produs de Moderna, exista niste nuante. Pfizer este eficient in cazul noii tulpini , dupa cum au anuntat recent oficialii companiei."In cazul vaccinului produs de Moderna , protectia fata de noua tulpina este mai mica decat protectia fata de tulpina pe care o stiam. Dar, in continuare, nivelul de anticorpi protectori e peste ceea ce ai nevoie ca sa fii protejat fata de tulpina. Exista protectie daca te vaccinezi cu Moderna, numai ca e un semnal de alarma ca, daca mai apar si alte modificari, sa nu cumva sa scada sub pragul asta. De aceea se ia in calcul o actualizare a vaccinului", conchide Marius Geanta.