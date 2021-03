Sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. Motivul: prelungirea restrictiilor vizand stoparea raspandirii COVID

Sedinta este programata la ora 12 si va avea loc la Prefectura Capitalei."Duminica va fi o sedinta de Comitet Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru prelungirea masurilor care sunt si azi in vigoare. Ele fusesera luate pentru 14 zile si expira duminica. Vor fi prelungite cel mai probabil in forma de azi", a declarat, vineri, prefectul Alin Stoica, citat de AGERPRES Sambata, conform Grupului de Comunicare Strategica, rata de infectare cu SARS-CoV-2 in municipiul Bucuresti a fost de 4,85 cazuri la mia de locuitori