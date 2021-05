Seful Garzii de Mediu: "Avem probabil cel mai curat aer inregistrat pe toata suprafata Bucurestiului in ultimii ani"

"Multumesc comunitatii din Sintesti pentru ca au inteles cat de mult rau pot produce incendierile de cabluri si deseuri si pentru ca, dupa numai o luna, au reusit ceea ce n-a reusit nicio comunitate roma din Romania. S-au ridicat peste clasa politica din ultimii 30 de ani si au gestionat situatia prin propriile forte! Eu am pariat ca pot intelege si noi toti am castigat! E prima oara de cand urmaresc senzorii cand vad un aer atat de curat masuurat pe Aerlive.ro. Si nu a plouat, bate usor vantul, iar traficul e redus! Probabil e cel mai curat aer inregistrat pe toata suprafata Bucurestiului in ultimii ani. Probabil!", a scris Berceanu pe Facebook "Le multumesc colegilor de la Garda de Mediu care au fost si azi in teren pentru prevenirea incendierilor, Jandarmeriei Romane si Politiei Romane pentru ca si-au petrecut atat de multe zile langa noil", a mai scris Berceanu.