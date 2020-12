Personajele-cheie care conduc DGASPC-urile din Capitala: legaturile lor politice si salariile de invidiat pe care le incaseaza

17 ani la conducerea DGASPC Sector 1

Directorului Protectiei Copilului de la Sectorul 2, numit in vremea fostului primar

Secretarul de la Transporturi, din primaria lui Baluta, sef la DGASPC Sector 4

lucreaza din 2003 ca director general al DGASPC Sector 1. Anterior, a lucrat trei ani ca director al Directiei de Protectie a Drepturilor Copilului Sector 1 si sase ani a fost cadru medical la un camin de batrani.Fleaca a terminat Facultatea de Medicina Militara din Bucuresti si Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu". Are un master in managementul afacerilor publice europene si unul in inspectia sociala , obtinut de la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala.Impreuna cu sotia, Fleaca detine patru terenuri intravilane, o casa, trei apartamente, trei autoturisme si un tractor. Datoriile la banca trec de 100.000 de lei. In 2019, Fleaca a incasat 90.000 de lei de la DGASPC, la care s-a adaugat suma de 21.816 lei, pensia cuvenita si 7.222 de lei, indemnizatia obtinuta pentru ca a facut parte din comisia Centrului Municipal Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE).conduce Protectia Copilului de la Sectorul 2 din 2019. Anterior, el a fost consilier al primarului Mihai Mugur Toader ( PSD ), care a ocupat postul din 2016 pana in 2020, cand a decis sa nu mai candideze pentru al doilea mandat. In 2017, coordona activitatile societatilor din subordinea Consiliului Local Voluntari, localitatea unde primar era Florin Pandele, sotul fostului primar al Capitalei, Gabriela Firea . In 2014 l-a consiliat pe primarul Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone Actualul director de la DGASPC Sector 2 a intrat pe piata muncii ca asistent social si statistician la Sectorul 2, de unde a ajuns in 1998 director adjunct la Directia pentru Protectia Copilului Sector 3, apoiIn timpul mandatului sau la Protectia Sociala Sector 2, mai multi angajati au acuzat conducerea institutiei ca nu a luat nicio masura pentru protejarea lor impotriva COVID-19, motiv pentru care numarul imbolnavirilor a crescut in luna octombrie. Autoritatile au sustinut ca au luat masurile necesare pentru angajati.Vasile a terminat Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala de la Universitatea din Bucuresti.Anul trecut, directorul DGASPC Sector 2 a castigat 80.229 de lei. Vasile detine un teren intravilan si o casa in Ilfov, doua apartamente in Bucuresti si datorii de 55.621 de lei.este directoarea generala a DGASPC Sector 3. Inainte sa ocupe aceasta functie, Ungureanu a fost presedinta Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, in perioada 2015-2016. In perioada 2013-2015, a fost directoarea generala a Consiliului Local Sector 3, iar pentru cateva luni din 2013 a fost sefa serviciului de Relatii Internationale din Primaria Sectorului 3, la inceputul mandatului lui Robert Negoita Mai multi ani s-a ocupat de formarea profesionala a personalului: asistenti medicali, sociali, kineto-terapeuti si altii. Timp de zece ani, din 2003 pana in 2013, a fost sefa serviciului Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap din DGASPC Sector 1.Mihaela Ungureanu a absolvit Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei a Universitatii din Bucuresti si a urmat un masterat de psihoterapie cognitiv-comportamentala.Ungureanu nu si-a publicat declaratia de avere pe site-ul institutiei sau al Primariei Sectorului 3.conduce DGASPC Sector 4. In 2018, el conducea, ca adjunct, Directia Economica din primaria condusa de Daniel Baluta. Pelmus a lucrat din 2017 ca secretar general adjunct la Ministerul Transporturilor. Anterior, in perioada august 2016-aprilie 2017, a fost director executiv al Corpului de Control al primarului Daniel Baluta.Inainte, a fost timp de un an consilier al Directiei Generale de Integritate din cadrul ANAF. A mai lucrat si in Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati al Ministerului Muncii. Pentru perioade mai scurte de timp, incepand cu cateva luni si pana la maximum doi ani, Pelmus a lucrat la ANAF, la Garda Nationala de Mediu si la Ministerul Administratiei si Internelor - sase ani, ca ofiter.Actualul director al DGASPC Sector 4 are o diploma de economist de la Academia de Studii Economice si una de jurist, de la Facultatea de Drept a Universitatii Spiru Haret. El mai are si o diploma de masterat in managementul informatiilor de la Universitatea Valahia din Targoviste.Pelmus detine un teren agricol si o casa de locuit, iar in conturi are peste 50.000 de euro. Datoriile sale se ridica la 630.000 de lei. Functia sa i-a adus, anul trecut, 109.371 de lei.este directoarea executiva a DGASPC Sector 5. In 2018, ea detinea functia de directoare generala adjuncta in cadrul institutiei, iar la acea vreme trecea in declaratia de avere un autoturism si datorii de 87.000 de lei.Titea nu a publicat nici un CV sau o declaratie recenta de avere. Ziare.com a solicitat institutiei documentele, dar pana la ora publicarii acestui articol, DGASPC nu a trimis informatiile.lucreaza la institutii publice din Sectorul 6 de circa 19 ani, de cand primaria era condusa de Dan Darabont, membru PSD. In prezent este sefa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sector 6.Sub conducerea Gabrielei Schmutzer, Protectia Copilului Sector 6 a oferit cadouri de protocol de peste 800 de lei, in luna aprilie, cu ocazia Pastelui. Institutia a fost pusa la zid pentru ca a risipit banii pe pachetele cu delicatese in conditiile in care mai multi angajati au actionat in judecata pentru ca nu le-au fost achitate weekendurile muncite si sporurile pentru pericol.Din 2005, Schmutzer a ocupat pozitia de director general adjunct si a fost sefa Directiei Economice. In perioada 2003-2005 a fost director executiv adjunct in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Sector 6. Anterior, a fost director economic al Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sector 6. Anterior, a lucrat ca economist in mai multe companii private.Schmutzer a absolvit Facultatea de Comert a Academiei de Studii Economice si Facultatea de Administratie din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative. Ea are o diploma de master in Management si legislatie in industrie, administratie si servicii si una de doctorat in Stiintele Apararii si Informatiei de la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" din Bucuresti.Schmutzer a incasat anul trecut 164.360 de lei pentru functia de conducere din DGASPC. Activitatile din proiecte europene i-au adus 93.468 de lei. Astfel, in 2019 a castigat peste 250.000 de lei.In declaratia de avere, Gabriela Schmutzer a trecut terenul agricol de pe numele sotului, cele doua autoturisme, banii din banci, in valoare de 80.000 de lei si datoriile care se ridica la peste 210.000 de lei.