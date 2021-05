Sefii de la Protectia Consumatorului care luau mita si permiteau vanzarea de produse expirate, arestati preventiv

Tribunalul Arges a dispus arestarea preventiva a celor doi pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 27 mai pana la data de 25 iunie inclusiv, potrivit informatiilor postate pe portalul instantelor de judecata din Arges.Conform aceleiasi surse, inculpatii arestati au contestat masura preventiva, o decizie finala urmand sa fie luata de Curtea de Apel Pitesti.Dumitru Boboc si Paul Zamfir, comisari superiori in cadrul CJPC Arges, au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati ca ar fi luat mita peste 2.000 de lei pentru a nu sanctiona mai multi agenti economici. Potrivit unui comunicat al DNA procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Pitesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de miercuri, a lui Dumitru-Constantin Boboc, comisar superior in cadrul CJPC Arges, pentru luare de mita in forma continuata si fals intelectual in forma continuata, precum si a lui Paul-Constantin Zamfir, comisar superior in cadrul aceleiasi institutii, pentru luare de mita in forma continuata.Procurorii anticoruptie noteaza in ordonante ca, in perioada februarie - aprilie, cei doi, in calitatile mentionate, ar fi pretins si primit de la mai multi agenti economici sume de bani si alte foloase necuvenite in valoare totala de 2.350 lei pentru a nu aplica amenzi contraventionale ori pentru a favoriza agentii economic i la efectuarea de controale, prin atestarea unor aspecte necorespunzatoare realitatii, respectiv faptul ca nu au fost constatate nereguli la societatile verificate.Spre exemplu, arata anchetatorii, unul dintre operatorii economici controlati, ce presta servicii de alimentatie publica, isi desfasura activitatea cu incalcarea dispozitiilor Ordonantei 21 din 21 august 1992, republicata, privind protectia consumatorilor, in sensul ca utiliza produse expirate, conditiile de munca erau insalubre, lipsea autorizatia de functionare emisa de catre DSP Arges.Procurorii anticoruptie, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, au efectuat in acest dosar perchezitii domiciliare in opt locatii situate pe raza judetelor Arges si Valcea, din care doua erau la sediul unei institutii publice, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice.