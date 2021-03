UPDATE Cum raspunde seful sectiei ATI de la Spitalul Judetean Sibiu acuzatiilor potrivit carora pacientii cu COVID ar fi legati de pat. Ministerul Sanatatii a demarat o ancheta

Reactia sefului ATI de la Spitalul Judetean Sibiu

Ce spune medicul despre sedarea pacientilor cu COVID

Explicatiile vin in contextul in care un fost angajatat a facut acuzatii grave la adresa unitatii medicale , procurorii investigand acest caz. Inclusiv ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a reactionat."Ministerul Sanatatii informeaza ca, in urma relatarilor aparute in spatiul public privind nereguli in tratamentul pacientilor internati in cadrul Sectiei ATI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a solicitat demararea unei anchete de catre o echipa formata din reprezentanti ai Corpului de Control al ministrului si Inspectiei Sanitare de Stat", se arata intr-un comunicat."Contentia mecanica (legarea de pat) a pacientilor se practica in toate sectiile de terapie intensiva, fiind utila la pacientii agitati pana cand se instaleaza efectul sedativelor administrate sau atunci cand cresterea dozelor de sedative pot duce la instalarea unor reactii adverse amenintatoare de viata. Un pacient agitat poate sa se autolezeze prin smulgerea cateterelor, abordului venos sau chiar a sondei necesare ventilatiei mecanice. Pentru aceasta practica exista un protocol intern al SCJU Sibiu", a declarat conferentiarul Mihai Sava, medicul sef al sectiei ATI de la Spitalul Judetean Sibiu."Fotografiile publicate in presa evidentiaza flictene la nivelul mainii unui pacient, flictene care pot aparea in multiple situatii chiar daca acesta nu a fost contentionat mecanic. Contentia se realizeaza cu centuri de contemtie, care sunt echipamente medicale speciale pentru aceasta procedura", a completat medicul.Referitor la sedarea pacientilor cu COVID, medicul a explicat ca procedura se aplica strict in cazul pacientilor agitati, pentru ca acestia sa nu-si produca leziuni proprii."De asemenea sedarea are rol anxiolitic la aceasta grupa de pacienti supusi unui stres psihic foarte mare. Sedarea se face cu doze cat mai mici, titrate, specifice fiecarui pacient, de medicatie sedativa astfel ca acestea sa nu induca reactii adverse severe. La pacientii cu intubatie orotraheala (IOT) sunt necesare nivele de sedare mult mai profunde pentru ca acestia sa poata tolera tehnicile de ventilatie mecanica", a completat medicul.