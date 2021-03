Acuzatii grave aduse de seful CJ Timis cetatenilor din judet: "Fenteaza carantina si merg la sali de sport si terase din Arad"

"100 de candidati M.A.I. din Timisoara si zona periurbana risca sa piarda posturile pentru care s-au pregatit deoarece odata cu suspendarea activitatilor sportive le este blocat accesul la baza in cadrul careia trebuiau sa faca simularea traseului practic aplicativ", a spus Alin Nica, seful Consiliului Judetean Timis."Solicit public o solutie legala urgenta care sa opreasca tratamentul inechitabil pentru candidatii din Timisoara si zona periurbana. Acestia vor concura impotriva unor persoane din zone necarantinate, care sunt antrenate, testate si cu simularile practice efectuate. In acest sens, maine dimineata ma voi adresa, in scris, secretarului de stat, sef DSU, Raed Arafat ", a scris oficialul pe Facebook "Acesta este doar unul dintre prea multele aspecte absurde ale unei carantine total nepregatite. Unii se gandesc probabil ca sunt doar 100 de oameni, ca asta e, pierd niste locuri de munca, sa depaseasca momentul. Altii vor intreba de ce m-am oprit asupra acestei situatii cand sunt atatea altele, mult mai grave. Cetatenii sunt epuizati, la limita superioara a frustrarii, in fata repetarii in bucla a unor solutii ineficiente", a completat Nica."De cand am atras atentia asupra impactului negativ al carantinei formale, am primit mesaje disperate de la reprezentantii segmentelor de populatie afectate. Mi-au scris parinti furiosi si discriminati, proprietari de mici afaceri care si-au pierdut munca de-o viata sau fosti angajati care se simt rusinati sa traiasca din mila statului", a mai spus Nica.