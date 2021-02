Seful DNA sustine ca se acorda o atentie deosebita dosarelor legate de pandemie: "Este inadmibisil sa se gaseasca persoane care sa vrea sa se imbogateasca cand altii mor"

"Este inadmibisil sa se gaseasca personae care sa vrea sa se imbogateasca cand altii mor", a afirmat Crin Bologa.DNA a instrumentat 105 dosare legate de pandemie in 2020, 5 fiind trimise in judecata, din 29 finalizate. In cele 76 de dosare aflate in lucru, prejudiciile prezumate sunt de oridinul sutelor de milioane de euro.Seful DNA a explicat, joi, intr-o conferinta de presa, ca institutia a instrumentat in 2020 105 dosare legate de pandemia de coronavirus, 29 fiind finalizate si 5 trimise in judecata. Celelalte dosare sunt in instrumentare, anheta fiind dificila intrucat exista comisii rogatorii, cu Turcia, China sau cu alte state ale lumii. De asemenea, este nevoie de expertise pentru masti, echipamente, izolete si alte materiale."In multe dintre aceste cauze infractiunea in rem ar fi abuz in serviciu, ori infractiunile acestea sunt foarte greu de instrumentat. (...) S-au relaxat anul trecut achizitiile publice, trebuie sa constatam un prejudiciu si foloase necuvenite ca sa avem infractiunea de abuz in serviciu. (...) Se face urmarire penala sustinut. Acordam o atentie deosebita dosarelor legate de pandemie pentru ca este inadmibisil ca, in situatia grea prin care a trecut Romania si toata lumea anul trecut, sa se gaseasca personae care sa vrea sa se imbogateasca cand altii mor si sa ia mita in aceste conditii", a declatat seful DNA.Potrivit acestuia, procentul de trimiteri in judecata in osarele finalizate este "acceptabil".Bologa a vorbit si despre prejudiciile prezumate in dosarele legate de pandemie: "Am avut 105 dosare in lucru, am solutionat doar 24 sau 29 din care cinci am trimis in judecata. Din cate imi amintesc, in cele trimise in judecata prejudiciul cred ca este undeva la doua, trei milioane de lei. Avem in lucru 76 de dosare cu prejudicii prezumtive, nu stiu daca ajungem la trimitere in judecata sau nu, dar cu prejudicii foarte mari, de ordinul sutelor de milioane de euro. Acum nu stiu unde vor ajunge procurorii cu ancheta, vom trimite in judecata, nu vom trimite in judecata, dar din cele 165 de milioane de euro din dosare trimise in judecata cam 2-3 milioane de euro sunt cele cinci dosare".