Raed Arafat: "La acest moment nu s-a pus in discutie carantinarea Bucurestiului"

"S-a lucrat intens impreuna cu Ministerul Sanatatii in acest sens. La Bucuresti s-au suplimentat paturile. TIR-ul de Terapie Intesiva, care va fi alipit Spitalului Sf Ioan, a ramas doar concentratorul de oxygen sa vina si astazi facem tot posibilul sa vina in week-end....Se va face, speram, transportul astazi (sambata n.r.) .... La Malaxa (Spitalul Malaxa n.r.), cinci paturi suplimentare care au primit autorizatia si care au fost suplimentate, la Spitalul Matei Bals acum a crescut capacitatea la 40 paturi, am detasat personal suplimentar (... ) erau pana acum in jur de 20 paturi (...) mai avem la Spitalul Sf pantelimon capacitatea de a creste la 40 de paturi cu oxigenare, cu posibilitate de upgradare a lor in cursul acestui week-end", a declarat Raed Arafat. Acesta a mai precizat ca nu s-a pus in discutie, la acest moment, carantinarea Bucurestiului.