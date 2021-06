Seful Garzii de Mediu, luat la goana de un patron iritat de control. "Au venit ei, credeau ca ma intimideaza" VIDEO

Patronul unui astfel de centru l-a dat afara din curtea societatii, in timp ce transmitea totul live pe Facebook , potrivit adevarul.ro Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a explicat pentru "Adevarul" cum a ajuns in curtea celui care a facut o transmisiune live pe un cont de Facebook."Noi aveam treaba fix cu niste emisii de substante, fum. Le-am vazut ca orice cetatean, din drum, si am actionat, era normal, sunt seful Garzii de Mediu, a trebuit sa vad de unde e si am chemat corpul de control. Doar ca domnul era foarte agitat, probabil avea ceva probleme cu marfa pe care o incarca (n. red. - in curtea respectiva in care comisarii au ajuns din greseala in acel moment era incarcat un camion cu deseuri feroase si neferoase), el are si antecedente, n-avea, inca o data, nicio legatura cu compania respectiva, asa am inteles din documente", a declarat Berceanu. Comisarii au ajuns in cele din urma in curtea societatii pe care de fapt cautau sa o investigheze, care se afla gard in gard cu centrul de colectare si in care functioneaza o topitorie de aluminiu.Intreaga scena a fost transmisa live pe Facebook de administratorul cu pricina."Au venit ei, credeau ca ma intimideaza. Au venit, parcheaza, cauta prin magazii, ce cauta nu stiu...Au venit si fac abuz cu noi. Cica Garda de Mediu. Niste vagabonzi de la Bucuresti care au plecat de acasa. (...) Numai abuzuri sunt aici, ca au venit ca ei cautau fum, n-au mai zis nimic cand am intrat in ei", spunea barbatul.