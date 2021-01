Seful sectiei de politie din Centrul Vechi: Ceea ce vedeti de doua zile se rezuma la Gavris, o bere, Hanul lui Manuc si patru procurori

Mesajul transmis de comisarul sef Cristian Ghica

Cristian Ghica afirma ca tot scandalul ese rezuma la comisarul Radu Gavris, adjunct al Politiei Capitalei, care ar fi fost filat. Pe surse s-a publicat informatia ca au participat si trei procurori. Un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti , facut public duminica, arata ca cei trei procurori se aflau impreuna cu un ofiter de politie intr-un restaurant care functiona legal.Ghica, aflat in conflict deschis cu conducerea Politiei Capitalei , la fel ca si Radu Gavris, sustine ca ar fi existat un filaj al persoanelor mentionate. "Urmarirea fara drept a unei persoane este infractiune. Supravegherea video, audio sau prin fotografiere se poate face numai in baza unui mandat de supraveghere dat de un judecator. Aveau toti fotografii astia de ocazie un mandat sau au executat orbeste un ordin ilegal?", spune seful sectiei din centrul vechi.Ceea ce vedeti de doua zile se rezuma la Gavris, o bere, Hanul lui Manuc si patru procurori. In treacat fie spus, cei cinci sunt prieteni, oameni care au multe nopti nedormite pentru a-i prinde pe cei care ucid, adica pe cei mai rai dintre noi. Dar au baut o bere, tot ce au facut bun nu mai conteaza...Sa fie clar de la inceput: este o greseala faptul ca se aflau intr-un spatiu inchis in conditiile actuale. Nu le ia nimeni apararea, daca au gresit trebuie sa plateasca pentru nerespectarea unor prevederi legale.DAR... Care a fost temeiul legal al filajului? DIPI, DOS, "filajul" lui Schiopu de la SIC DGPMB (SIC care nici in prezent nu se ocupa de cele aproape 500 de inselaciuni cu acelasi mod de operare din Bucuresti), au iesit la plimbare in mod spontan in acelasi loc? Sau au fost trimisi?De catre cine? De ce? Urmarirea fara drept a unei persoane este infractiune. Supravegherea video, audio sau prin fotografiere se poate face numai in baza unui mandat de supraveghere dat de un judecator. Aveau toti fotografii astia de ocazie un mandat sau au executat orbeste un ordin ilegal?Aveau cumva structurile de filaj vreo solicitare in dosare penale si au amanat punerea in executare pentru ca erau ocupati cu halba lui Gavris? Da, aveau! Sunt infractori care au mai stat cateva zile printre noi doar pentru ca Despescu, Miritescu, Berechet si Schiopu au incercat sa isi securizeze functiile.Comunicatele de presa ale Politiei sunt infecte, la fel ca cei care le-au dat cu intentia clara de a denigra, de a arunca din mizeria in care se scalda, asupra unor oameni nepatati. Iar esenta aici este cuvantul "oameni". Oamenii gresesc. Daca ar da cu pietre numai cei de o puritate absoluta, ati vedea ca nu va zbura nicio pietricica.Revin si subliniez pentru nasi, fini, barbuti, ciocani, dragani, andrei, gabrieli si alti cataratori pe cadavre: au gresit, sa plateasca! Dar sa plateasca si cei care au savarsit infractiunea de hartuire si abuz in serviciu, folosind niste structuri ale politiei, in mod ilegal (si abject) pentru a-si asigura o pozitie mai buna in vederea viitoarelor numiri.Daca legea ar fi lege, am avea 5 amenzi colectate la bugetul de stat si alti 5-6 asa-zisi politisti la puscarie.PS Comunicatul Parchetului este absolut impecabil si este exact sinteza a ceea ce s-a intamplat. Politia a comunicat o mizerie, ca de obicei...