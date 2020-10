Seful Statului Major al Apararii: Vietile militarilor romani raniti in Afganistan sunt in afara oricarui pericol

Oficialul roman a avut joi seara o discutie telefonica cu generalul Austin Scott Miller, comandantul misiunii "Resolute Support" din Afganistan, in contextul incidentului din provincia Kandahar, petrecut in seara zilei de 21 octombrie, care a avut ca urmare ranirea unor militari romani din Batalionul 191 Protectia Fortei "Golden Lions"."Generalul Austin Scott Miller m-a asigurat ca militarii romani raniti beneficiaza de cele mai bune ingrijiri medicale, inclusiv prin trimiterea pentru tratament la Spitalul Militar din Baza Aeriana Bagram, Afganistan, si, daca va fi cazul, la Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania. Vietile militarilor romani raniti sunt in afara oricarui pericol. I-am multumit comandantului misiunii NATO din Afganistan pentru implicarea personala in asigurarea tratamentului si recuperarii necesare militarilor raniti", a scris seful Statului Major al Apararii, vineri, pe pagina sa de Facebook Totodata, potrivit acestuia, dialogul a vizat evolutia situatiei de securitate din Afganistan si dinamica misiunii "Resolute Support", in perioada urmatoare."Au fost evidentiate relatiile de cooperare ale militarilor romani cu partenerii celorlalte contingente nationale prezente in teatru, aprecierea angajamentului tarii noastre la efortul de stabilizare din regiune, precum si modalitatile de crestere a gradului de protectie a fortei. In conditiile in care participarea Armatei Romaniei in Afganistan reprezinta cea mai importanta contributie nationala intr-un teatru de operatii, pentru comanda Armatei Romaniei, siguranta si securitatea militarilor romani, indiferent de zona de dislocare, continua sa ramana prioritare", subliniaza general-locotenent Daniel Petrescu.