Masurile asumate de Cabinetul Citu in domeniul Cercetarii: utilizarea in masa a semnaturii electronice in administratia publica

Directii in domeniul cercetarii

"Principalul obiectiv al digitalizarii este de a contribui la transformarea profunda a economiei, a administratiei publice si societatii, cresterea performantelor si eficientei insectorul public, prin crearea unor noi tipuri de valoare bazata pe digitalizare, inovatii si tehnologii digitale", se arata in documentul citat.Concret, se doreste:- Transformarea digitala a economiei romanesti, cu un accent pe IMMuri, care reprezinta 99% din companiile romanesti- digitalizarea procesului educational prin includerea la nivel transversal a tehnologiei in toate procesele educationale, dar mai ales prin implementarea unor politici de dobandire/crestere/imbunatatire a competentelor digitale la nivelul intregii societati romanestiIn ceea ce priveste economia digitala, procesul de transformare digitala implica schimbari fundamentale pe diferite paliere ale unei afaceri."Intreaga economie romaneasca trebuie sa faca o tranzitie cat mai rapidacatre noua economie (Economia digitala) valorificand toate avantajele noii revolutii industriale 4.0", se arata in document."Un aspect important pentru actiunea guvernamentala este cel al dezvoltarii abilitatilor digitale la nivelul tuturor segmentelor de populatie si ale fortei de munca. Conform Indicelui Societatii si Economie Digitale publicat de Comisia Europeana (DESI), Romania se plaseaza in acest domeniu la coada clasamentului european, cu mai putin de 30% din populatie avand competente digitale de baza", noteaza programul de guvernare.Obiectivele specifice in domeniul cercetarii, cuprinse in programul de guvernare, sunt urmatoarele:1. Schimbari structurale in sistemul national de cercetare si inovare, ca motor al dezvoltarii economice si de crestere a competitivitatii Romaniei2. Imbunatatirea conditiilor cadru pentru cercetarea publica3. Stimularea cooperarii public - privat ca motor al inovarii, prin cresterea eficientei instrumentelor de finantare si valorificarea rezultatelor cercetarii in directia comercializarii acestora prin