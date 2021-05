Senator UDMR: "Problema ursilor este scapata de sub control. Niciun urs nu valoreaza mai mult ca viata unui om"

"Niciun urs nu valoreaza mai mult ca viata unui om. In judetul Covasna, problema ursilor este scapata de sub control. Animalele intra in gospodarii, distrug bunuri si pun in pericol viata oamenilor. Din pacate, nu avem cadrul legal adecvat pentru a gestiona aceasta situatie, pentru ca "ecologistii de tastatura" si organizatiile care se erijeaza in salvatori ai ursilor pun o presiune enorma pe Ministerul Mediului", a aratat senatorul UDMR de Covasna, dupa ce a facut mai multe vizite in circumscriptia electorala in care a fost ales.Potrivit acestuia, "anumite ONG-uri transmit in spatiul public informatii false si jumatati de adevar, fara sa cunoasca situatia reala din viata de zi cu zi, pentru ca nu traiesc in regiunile expuse ca sa simta permanent spaima pe care o traiesc comunitatile locale, devenite tinta atacurilor in spatiul public". "Ecologistii de tastatura, tot mai des intalniti - mai ales dupa isteria in cazul ursului "Arthur"-, din dorinta de a se afirma prin orice mijloace, vor sa para preocupati de zonele cu paduri, in disperarea de a-si acumula un capital de imagine aparand ursii, care, in realitate, reprezinta un pericol public. Este si mai grav faptul ca, prin aceasta atitudine, asa-zisii ecologisti impiedica statul roman sa isi indeplineasca obligatiile constitutionale de a asigura protectia vietii umane", a mai aratat senatorul intr-o declaratie de presa transmisa AGERPRES.Senatorul spune ca Ministerul Mediului a actionat in conformitate cu reglementarile europene in problema ursilor, "insa cele mai recente scandaluri vor duce la un impas in cazul gestionarii situatiei alarmante privind populatia de ursi si, inca o data, protejarea oamenilor si a bunurilor vor fi puse in pericol"."Este tot mai evident faptul ca aceste animale infometate au devenit un pericol real in multe zone ale tarii. Am sustinut si vom sustine in continuare protejarea mediului si a habitatelor acestor animale, dar trebuie sa tragem o linie si sa spunem foarte clar: niciun animal nu valoreaza cat o viata de om. Trebuie sa avem posibilitatea sa actionam, in mod legal, pentru protejarea vietilor omenesti, eliminarea acestui pericol public pe care il reprezinta populatiile de ursi scapate de sub control. Este foarte usor sa creezi isterie manipuland sentimentele oamenilor care nu traiesc in aceasta zona si e mult mai greu sa gasesti solutii reale pentru eliminarea acestui pericol public, pe care il reprezinta problema ursilor. (...) Nu avem nevoie de propaganda ieftina! Avem nevoie foarte urgent de solutii legislative, avem nevoie ca ursii sa nu mai intre in gospodarii sau sa atace oamenii in localitati situate in zonele cu paduri", a sustinut Fejer Laszlo, dupa intalnirea avuta cu localnicii.Parlamentarul sustine ca informatiile diseminate de Agent Green in cazul ursului 'Arthur' sunt dezinformari."Autoritatile abilitate ale statului spun ca nu exista in evidenta lor vreo cerere sau orice document referitor la monitorizarea ursului in zona respectiva, iar monitorizarea facuta de o entitate privata - daca ar fi adevarata - ar fi ilegala fara acceptul organelor abilitate ale statului. Tehnic vorbind, mai este o dezinformare in aceasta monitorizare. In 2016, tocmai Agent Green a clamat evaluarea defectuoasa a speciei, afirmand ca fara metoda ADN de monitorizare nu se pot identifica exemplarele, iar fara semne particulare nu pot fi facute distinctii clare intre acestea. Adica, fara teste ADN, spunea atunci Agent Green, nu poti afirma cu certitudine ca este vorba despre acelasi animal. In cazul "Arthur" aceeasi organizatie sustine ca a monitorizat ursul timp indelungat si sigur este vorba despre acel exemplar. Acest lucru este un fals ordinar si induce in eroare opiniei publica", a mai afirmat senatorul UDMR.