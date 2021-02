Cum a apropiat mesageria Sentimente persoanele singure in plina pandemie. Cate relatii debuteaza online

Utilizatorii renunta la prejudecati

Investesc mai mult timp in a cunoaste o persoana

O relatie din trei incepe online

Peste 39.000 de oameni care isi cauta dragostea intra zilnic pe Sentimente.ro in aceasta perioada. De asemenea, numarul conturilor create in ultimele luni a crescut semnificativ, pe baza trendului anual care cuprinde perioada sarbatorilor de iarna, rezolutiile de inceput de an si apropierea Zilei Indragostitilor/Dragobete, in care persoanele singure sunt mai active in cautarea jumatatii.Astfel, utilizatorii sunt mai deschisi, renunta la prejudecati si investesc mai mult sa cunoasca pe cineva. Aproximativ 80% din timpul petrecut pe site-ul autohton de dating il folosesc pentru a comunica prin mesageria Sentimente."Vedem ca acum, poate mai mult ca niciodata, oamenii vor sa isi pastreze viata privata si sunt sceptici atunci cand vine vorba de a alege diverse aplicatii care sa le indeplineasca nevoile. Atunci cand utilizatorii petrec mai mult timp online, indispensabil, acest timp se reflecta in sistemele de comunicare tip mesagerie", afirma Flori Dragomir, vicepresedinte si cofondator Sentimente.ro."Nevoia de a cunoaste cat mai bine persoana alaturi de care vrei sa iesi la o intalnire inseamna ca lumea poarta mai multe conversatii ca inainte. Noi in continuare oferim toate uneltele pentru ca utilizatorii nostri sa se simta protejati din punct de vedere al confidentialitatii si sa se bucure de intimitatea aleasa. De aceea, consideram mesageria una dintre cele mai important sectiuni din site acordandu-i o atentie deosebita in dezvoltare", a completat Flori Dragomir.Schimbarea comportamentelor oamenilor din ultimul an, care a dus spre o migrare catre sectorul online, se observa si pe site-urile de dating. Conform unui sondaj Sentimente, 64% dintre utilizatori investesc mai mult timp in a cunoaste o persoana inainte de a iesi la o intalnire reala cu aceasta.Astfel, a crescut timpul petrecut in mesagerie, dar si numarul de mesaje zilnice. Pentru a se adapta noilor cerinte si nevoi ale publicului, Sentimente a lansat anul trecut posibilitatea ca utilizatorii sa se apeleze audio si/sau video in cadrul site-ului, fara sa fie nevoie sa isi dezvaluie numerele de telefon.Pe Sentimente, toate conversatiile (scrise, audio si video) sunt confidentiale, toate datele sunt stocate pe servere din Romania si absolut nicio informatie nu este distribuita unor terte parti. De asemenea, nu se colecteaza si furnizeaza informatii cu scopuri publicitare, datele fiind colectate doar pentru a asigura buna functionalitate a platformei, respectand scopul declarat."Utilizatorii apreciaza existenta unor facilitati precum Apel Video si Audio pentru ca simt acea nevoie de a se vedea si auzi, pe fondul pandemiei. Oamenii vor sa comunice la fel ca in trecut, insa regulile impuse i-au fortat cumva sa schimbe mediul. Tocmai din aceasta cauza, Sentimente investeste multe resurse pentru perfectionarea sistemului de mesagerie, oferind oamenilor un mediu sigur de interactiune, care le protejeaza identitatea, datele personale si le pastreaza mesajele private." declara Flori Dragomir.Statisticile arata ca o relatie din trei incepe online si, pana in 2024, peste 330 de milioane de persoane din intreaga lume isi vor crea cont pe un site de dating. In Romania, piata de dating se dezvolta constant, iar de 20 ani Sentimente.ro este numele cel mai sonor. Peste 2 milioane de persoane din Romania, dar si din strainatate au accesat, pana in prezent, site-ul Sentimente.ro.Sentimente.ro e lider pe piata de dating si in ceea ce priveste inovatia: in 2001 a fost primul site din Romania care a dezvoltat un serviciu de mesagerie instant in browser, in 2017 a aparut WallY, algoritmul de inteligenta artificiala care sta azi la baza interfetei personalizate, iar mai 2020 a marcat introducerea facilitatii Apel Video si Audio astfel incat utilizatorii sa poata comunica in deplina siguranta, chiar pe platforma Sentimente.ro.