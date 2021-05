Sfanta Lumina, adusa sambata de la Ierusalim. De ce pazesc Sfantul Mormant un arab, un turc si un israelian in fiecare an

Lumina este adusa credinciosilor de Patriarhul Ierusalimului

Ulterior, pe Colina Bucuriei, va avea loc sambata, in intervalul orar 19,30 - 20,30, o procesiune de primire a Sfintei Lumini, la Catedrala Patriarhala, de Patriarhul BOR, Daniel, potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane.Centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui Lumina Sfanta fiecarei parohii Lumina Sfanta este considerata un miracol al Ortodoxiei, care se intampla in fiecare an de Paste la Ierusalim cand, in timpul Vecerniei Mari din Sambata Mare, intre orele 12,30 si 14,30, deasupra Sfantului Mormant se aprinde un foc care se pogoara din cer, manifestandu-se diferit in fiecare an si care, in primele minute, nu frige.Sfantul Mormant este inspectat inca din Vinerea Mare, imediat dupa Prohod. Cei care fac aceasta verificare - pentru a nu exista nicio banuiala de inscenare - sunt politisti civili, care nu sunt crestini. De obicei, acestia sunt trei: un arab, un turc si un reprezentant al Statului Israel. Rolul lor este de a inspecta incaperea Sfantului Mormant pentru a nu exista vreo sursa de foc. De asemenea, ii controleaza corporal pe cei care vor patrunde acolo in momentul ceremoniei religioase. Apoi, la momentul potrivit, luminile se sting, usa se sigileaza, iar la intrare raman doar gardienii.Dupa desfasurarea slujbei, Patriarhul Ierusalimului, imbracat doar cu un stihar alb, cu epitrahil si brau, se indreapta spre Sfantul Mormant. La intrare, patriarhul este controlat de politisti in prezenta martorilor care apartin tuturor confesiunilor. Patriarhul desigileaza intrarea in Mormant si patrunde in prima incapere, in "Capela Ingerului", insotit - conform traditiei - numai de un arab de religie islamica. Mai departe, patriarhul intra singur in incaperea propriu-zisa a Mormantului si ingenuncheaza in fata lespedei.Ulterior, dupa rugaciune, cei prezenti in biserica au adesea prilejul sa observe o lumina precum un fulger, care vine prin cupola aflata deasupra Capelei Sfantului Mormant. Pelerinii compara aceasta lumina cu un glob care se imprastie in mici bucati. Aceasta lumina ajunge pana la lespedea Sfantului Mormant, aprinzand astfel vata presarata deasupra.Rolul patriarhului este de a lua in maini aceasta vata aprinsa, a o aseza in doua cupe de aur si a se intoarce in Capela Ingerului.Ulterior, patriarhul aprinde doua manunchiuri de cate 33 de lumanari, apoi iese si imparte lumina credinciosilor.