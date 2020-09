Sfantul Gheorghe: Directorul unei institutii publice, trimis in judecata dupa ce ar fi pretins favoruri sexuale de la mai multe angajate

Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca a dispus trimiterea in judecata a unui barbat pentru comiterea infractiunilor de folosirea abuziva a functiei in scop sexual in forma continuata, folosirea abuziva a functiei in scop sexual, agresiune sexuala si influentarea declaratiilor in forma continuata."In fapt, s-a retinut ca, inculpatul, care, la data savarsirii faptelor, ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice cu sediul in municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, in perioada ianuarie 2015-octombrie 2017, la diferite intervale de timp si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, precum si in cursul lunilor iulie 2018 si octombrie 2018 a pretins de la trei persoane vatamate si a pretins si obtinut de la una dintre acestea favoruri de natura sexuala, victimele aflandu-se in pozitii ierarhice inferioare, iar inculpatul s-a prevalat in acest scop de autoritatea asupra victimelor ce decurgea din functia detinuta", se arata in comunicat.Sursa citata a precizat ca pe data de 11 octombrie 2018, ca barbatul se afla in biroul sau cu una dintre angajate si "a exercitat acte de constrangere fizica asupra acesteia si acte de natura sexuala", pretinzandu-i in repetate randuri sa intretina relatii sexuale cu el.De asemenea, in zilele de 14 martie 2018 si 9 noiembrie 2018, barbatul a incercat sa o determine pe una dintre victime, "prin savasirea unor fapte cu caracter intimidant", sa isi retraga declaratiile si acuzatiile formulate impotriva sa.Dosarul a fost trimis pentru solutionare la Judecatoria Sfantu Gheorghe.