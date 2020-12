Artificiile si pocnitorile, cosmarul cainilor. Cum putem calma animalele de companie

Sfaturi pentru stapani

Potrivit statisticilor asociatiilor pentru protectia animalelor, in noaptea de 31 decembrie se inregistreaza cel mai multe cazuri de pierderi ale cainilor si pisicilor, fuga fiind prima reactie a animalelor terifiate.Cel mai adesea, cainii isi schimba radical comportamentul in momentul in care aud artificii sau pocnitori. Fug, incearca sa se ascunda, tremura si gafaie.Reporterii Ziare.com au luat legatura cu Daniel Chintoiu, dresor profesionist de caini, pentru a explica de ce se sperie atat de tare la auzul acestor zgomote puternice. El a oferit si cateva sfaturi pentru stapani, astfel incat sa aline animalul cat mai eficient."Orice fiinta se sperie la terori bruste. Cu cat mai brusc apar, cu atat se sperie mai tare, asta pentru ca nu ai timp sa te pregatesti emotional. Asta sunt artificiile si pocnitorile, niste lucruri care se intampla foarte brusc, zgomote foarte puternice, pe care cainii le aud mai tare decat noi. Pe ei ii deranjeaza mai mult, avand auzul mai fin. E un animal, nu intelege ce se intampla, din punctul lui de vedere e bombardament.Am doi caini, pe care incerc sa ii feresc cat pot. Nu e corect fata de ei sa simta asemenea teroare.Daca as fi in locul lor, daca as auzi zgomote ciudate, puternice, si nu as intelege ce se intampla, si eu m-as speria foarte tare. Dar cum ii explicit asta unui catel? Ii spui, stai linistit, ca e doar o petarda? Nu ai cum", spune Daniel Chintoiu.Daniel Chintoiu spune ca varianta cea mai buna este ca oamenii sa nu isi scoata cainii la plimbare in seara de Revelion. Totusi, daca se intampla, ofera cateva sfaturi si atrage atentia asupra unui aspect foarte important, si anume ca stapanul sa ramana sigur pe el, nu sa faca o criza de isterie."Eu recomand sa evite sa iasa afara mai mult decat este necesar. Pocnitori se aud toata ziua, e adevarat, dar cel mai rau e seara astfel ca evit sa scot cainele atunci.Daca, totusi, se nimeresc afara, sfatul meu este sa gaseasca cat mai repede o zona unde sa se retraga, o zona cat mai ferita de focul de artificii.Alt sfat este sa tina cainele in lesa, ca sa se asigure ca nu fuge.Pot sa mangaie cainele, sa il asigure ca totul este in regula. Evident, asigurarile nu trebuie sa ia forma unei crize de isterie. Stapanul trebuie sa fie cel care isi pastreaza calmul si care ofera sprijin emotional cainelui", concluzioneaza Daniel Chintoiu.De asemenea, Catalina Tranescu, purtatoarea de cuvant a Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, atrage atentia asupra faptului ca cele mai vulnerabila animale sunt cele care au sub un an, care aud pentru prima data petardele si focurile de artificii, fiind o situatie noua pentru ele, cu care nu s-au mai intalnit.Cainii au auzul cu de aproximativ patru ori mai dezvoltat decat al oamenilor, motiv pentru care zgomotele produse de artificii si de petarde sunt mult mai galagioase fata de cum le percep oamenii.In plus, declara ca, intr-adevar, cei mai multi caini si pisici dispar in noaptea de 31 decembrie, iar multi dintre ei nu se mai intorc deoarece nu toate animalele care se pierd au microcip, astfel incat sa poata fi inapoiate proprietarilor.Catalina Tranescu ofera, de asemenea, mai multe sfaturi pentru proprietarii animalelor."Cainii ar trebui sa fie plimbati in ziua de 31, sa aiba parte de plimbari indelungi, chiar in parc, o alergare, un joc cu mingea, astfel incat cainele sa fie cat mai obosit la intoarcerea acasa.In noaptea de revelion, recomandat ar fi ca stapanul sa stea cu cainele, insa, daca acest lucru nu este posibil, este bine sa fie ferestrele foarte bine inchise, usile de asemenea si televizorul sa fie pornit pentru a acoperi cat de cat zgomotele de afara.Daca vorbim despre caini care stau in curte, pentru ca de cele mai multe ori aici avem cazurile de pierderi, cainii reusesc sa faca gauri pe sub poarta, sau reusesc sa escaladeze gardurile. In incercarea de a gasi un loc linistit, fug de acasa. Pentru ei, e bine sa gasim ori un tarc, in care sa ii putem tine in noaptea resppectiva, fie sa ii luam in casa.Daca vedem reactii la cainele nostru, cum ar fi tremurat, incercarea de a se ascunde, este important sa ne pastram calmul si sa intelegem ca reactiile sunt normale, sa se sperie, sa tremure, sa incerce sa se ascunda, sa caute sa se ascunda sub mese, sub canapele, sub paturi, vor cauta colturi, se vor duce dupa perdea. Noi trebuie sa ii mangaiem, sa le vorbim calm, incet, si e bine sa avem televizorul pornit", concluzioneaza Catalina Tranescu.