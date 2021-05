Sfaturi pentru achizitia de jucarii. La ce sa fie atenti parintii atunci cand cumpara cadouri celor mici de 1 iunie

"Ziua de 1 iunie este o ocazie de a oferi copiilor un cadou practic, atractiv si util, care sa aduca zambete pe chipurile lor pentru ca toti copii se bucura daca primesc o jucarie noua. Dar daca vreti sa daruiti o jucarie care sa nu reprezinte un pericol pentru copilul dumneavoasta, trebuie sa tineti cont de cateva sfaturi", a scris, duminica, pe Facebook , Paul Anghel.Acesta a enumerat lucrurile la care trebuie sa fie atenti cumparatorii de jucarii:- achizitionati jucarii numai din magazine si/sau raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumparare (FACTURA, BON FISCAL,...etc), de care va fi neaparat nevoie in caz de reclamatie;- alegeti intotdeauna jucarii potrivite pentru varsta copilului, capacitatile si aptitudinile sale. Jucariile trebuie sa fie insotite de avertismente generale privind grupa de varsta recomandata care ajuta la alegerea jucariei;- trebuie sa stiti ca jucariile care nu sunt destinate unui grupe de varsta specifice pot sufoca, intoxica sau rani copiii;- verificati daca jucariile au marcate pe corpul lor, intr-un mod vizibil, lizibil si durabil, elemente precum coordonatele producatorului si/sau importatorului (numele, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata a producatorului si/sau a importatorului si adresa la care pot fi contactati ); numarul unic de identificare a jucariei (tipul, lotul sau numarul de serie ori al modelului sau alt element de identificare); marcajul de conformitate CE care conduce la supozitia ca jucaria este sigura.Daca jucariile sunt de dimensiuni mici, elementele de mai sus sunt indicate pe ambalaj sau intr-un document care insoteste jucaria.- verificati existenta instructiunilor de utilizare si a avertismentelor specifice, insotite de indicatii privind precautiile in utilizare pentru anumite categorii de jucarii; acestea trebuie sa fie traduse obligatoriu in limba romana; sa respecte intocmai aceste instructiuni si precautii.Directorul general al ANPC a transmis ca orice reclamatie legata de o jucarie achizitionata trebuie semnalata mai intai vanzatorului de la care a fost cumparata si, in caz de nesolutionare, structurii teritoriale a ANPC.