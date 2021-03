La ce sa fim atenti cand cumparam produse online. Cum putem primi banii inapoi daca ne razgandim

Cum poti sa primesti banii inapoi daca te razgandesti

Care sunt riscurile cumparaturilor online?

Si pentru ca nu le putem vedea in realitate , beneficiem de cateva drepturi in plus, la fel ca si in cazul in care cumparam produse prin intermediul programelor TV sau le comandam prin telefon."Ai dreptul sa fii informat inainte de a cumpara un produs . Inainte de a achizitona un produs, comerciantul este obligat sa furnizeze informatii despre compania si datele de contact, caracteristicile produsului, pretul acestuia, taxe si comisioane dar si costurile livrarii. In ceea ce priveste drepturile cumparatorului, acesta poate denunta unilateral contractul, pana la data aproximativa a livrarii", arata Sorin Mierlea, presedintele InfoCons.E important de retinut ca perioada de livrare a unui produs nu poate fi mai lunga de 30 de zile."In UE, incepand cu 13 iunie 2014, aveti la dispozitie 14 zile pentru a anula achizitiile efectuate on-line sau altundeva decat in magazine si sa iti primesti banii inapoi, fara sa fii nevoit sa explici de ce te-ai razgandit si fara sa fii obligat la penalitati. Singurele costuri care pot cadea in sarcina ta sunt cheltuielile directe de returnare a produsului. In cazul in care comerciantul nu iti transmite in scris pana la data livrarii toate informatiile necesare, aceasta perioada se poate prelungi pana la 90 de zile", arata Mierlea.Totusi, aceste drepturi nu se aplica in cateva situatii in care achizitia s-a facut online:-bilete de tren si bilete la concerte, precum si rezervari la hotel pe perioade date-alimente si bauturi livrate la domiciliu (de exemplu, de un magazin bio)-produse fabricate la comanda sau personalizate in mod clar (de exemplu, un costum facut la comanda)-suporturi de date sigilate, precum DVD-urile, pe care le-ati desigilat dupa primire.Specialistul atrage aentia ca un website bine realizat nu reprezinta automat un indiciu ca respectiva companie respecta legea."Nu cumpara de pe un site care nu iti ofera in mod clar datele de contact, precum si informatii despre identitatea companiei. Trimiterea de spam (mesaje comerciale nesolicitate) catre adresa ta de email este interzisa in Uniunea Europeana. Poti sa ceri comerciantilor sa te scoata de pe listele lor de email. Asigura-te ca magazinul online are o sectiune de politica de confidentialitate", mai puncteaza presedintele InfoCons.Acesta vine si cu o serie de sfaturi pentru cei care vor sa cumpere online produsele: "inainte de a cumpara, verifica daca sunt costuri suplimentare, cum ar fi situatia in care platesti cu cardul de credit; salveaza mereu sau pastreaza o copie imprimata a comenzii, a confirmarii ei, precum si a conditiilor generale de vanzare si a descrierii produsului; nu confirma comanda pana nu esti sigur de costul total; nu iti lasa cardul de credit la indemana copiilor. Pot fi foarte usor pacaliti sa cumpere produse de care nu au nevoie; compara preturile cu cele dintr-un magazin normal sau cu cele de pe alte site-uri", conchide Sorin Mierlea.