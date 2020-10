Sfaturi pentru vanzarea unei locuinte in timpul iernii

Pune accentul pe confort

Profita de concurenta scazuta

Gaseste un agent imobiliar priceput

Verifica sistemele de incalzire si cele electrice

O locuinta deja mobilata poate avea mai mult succes pe piata imobiliara, insa acest lucru nu este o regula. Daca vrei sa lasi anumite piese de mobilier, accesorii si alte aparate, incearca sa pastrezi un aspect general minimalist, sa excluzi piesele invechite si sa inlocuiesti tot ceea ce prezinta defectiuni. Este posibil ca oamenii sa caute confort si caldura in timpul iernii in locuinta pe care o vinzi, asa ca include noi echipamente care te vor ajuta sa redai senzatia de acasa. Alege un semineu pe lemne ca investitie, mai ales daca ti se pare ca acesta s-ar potrivi perfect atat in decorul locuintei, cat si la nivel practic. O casa bine incalzita va avea mai mult succes in timpul iernii si trebuie sa te gandesti la cum ii ajuti pe cei interesati sa-si faca o impresie cat mai buna.Este posibil ca in sezonul rece sa existe mai putine oferte pe piata imobiliara, iar acest lucru te poate ajuta sa-ti vinzi locuinta mai repede. Cei interesati de achizitionarea unei locuinte in preajma sarbatorilor de iarna vor avea mai putine optiuni decat in sezonul cald, asa ca poti pune cat mai repede anuntul pe platformele de specialitate. De asemenea, potentialii cumparatori vor fi mai seriosi in legatura cu interesul pentru locuinta ta. Nu oricine cauta sa achizitioneze o casa sau un apartament pe timp de iarna, iar cei care o fac au un plan bine pus la punct si nu-ti vor da sperante false.Daca ti-e teama de riscul de a nu reusi sa vinzi locuinta in timpul iernii, un agent imobiliar priceput te poate salva. In special daca acestia au mai putine oferte in timpul iernii, isi vor dori sa reprezinte o locuinta cu potential si te vor ajuta cu sfaturi despre pret si alte detalii importante. De asemenea, inainte de a cauta un agent imobiliar trebuie sa profiti de site-urile care te ajuta sa postezi si sa promovezi vanzarea online. In aceasta perioada in care distantarea fizica este cruciala, comunicarea trebuie sa se mute in mediul online si te poti astepta ca unii dintre potentialii cumparatori sa opteze pentru apeluri video. Tine cont de faptul ca iti vinzi locuinta pe timp de pandemie si trebuie sa te adaptezi usor la noi situatii.Sistemele si instalatiile invechite iti pot face probleme atunci cand vrei sa-ti vinzi locuinta, asa ca ocupa-te la timp de orice problema deja cunoscuta. Inainte de a declara totul in stare perfecta, cere si sfatul unui instalator care poate face o verificare amanuntita. Instalatia electrica, sistemul de incalzire si instalatiile sanitare sunt cele pe care trebuie sa le lasi intr-o stare impecabila daca iti doresti sa vinzi cat mai repede locuinta. Cei interesati vor evita sa cumpere iarna o casa incalzita insuficient sau cu probleme grave la aceste capitole.