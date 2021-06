Superstitii de sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Peste 500.000 de romani isi sarbatoresc onomastica

In ajunul sarbatorii, se poarta amulete cu usturoi si pelin

Misiunile Sfantului Petru, sfetnicul lui Dumnezeu

Postul negru in ajunul sarbatorii

Pana in ziua praznicului nu se scutura merii

Sanpetru are grija de calatorii rataciti

Traditia Mosilor de Sanpetru

Incepand cu ziua praznicului, femeile tinere pot manca mere

Un ritual renumit pentru frumusete

Prognoza meteo

Gospodarii respecta sarbatoarea lupilor

Impartirea de ofrande si punerea de dorinte

Mamele pregatesc talismane pentru fiicele lor

Mai exact, este vorba despre 366.794 de persoane de sex masculin si 138.915 de sex feminin.In ce priveste prenumele masculine, situatia este urmatoarea:- Paul - 79.042;- Paulica - 1.152;- Pavel - 31.304;- Pavlov - 4;- Paval - 149;- Petre - 55.832;- Petrica - 34.920;- Petrisor - 18.561;- Petronel - 4.829;- Petru - 129.763;- Petrus - 3.202;- Petrut - 6.837;- Patru - 1.120;- Patrus - 14;- Pavalus - 2.In ce priveste prenumele feminine, MAI furnizeaza urmatoarea statistica:- Paula - 49.122;- Pauliana - 10;- Paulica - 650;- Paulina - 12.870;- Pavelina - 278;- Petra - 11.590;- Petrica - 3.595;- Petrita/Petrita - 269;- Petronela - 36.034;- Petruta - 24.444;- Patra - 53Apostolii Petru si Pavel sunt pomeniti impreuna pentru ca au fost martirizati in ziua de 29 iunie a anului 67.Sfantul Apostol Petru, fiul lui Iona si fratele Apostolului Andrei, s-a nascut in Betsaida Galileei. Numele sau iudeu era Simon, insa Mantuitorul il va numi Chifa (piatra). Dupa o pescuire minunata pe lacul Ghenizaret, este chemat sa devina pescar de oameni.Marturiseste in numele apostolior dumnezeirea lui Hristos, dar se si leapada de Hristos cand El este prins spre a fi rastignit. Dupa Inaltarea Domnului, Petru ia cuvantul in adunarea ucenicilor si aleg ca apostol pe Matia in locul lui Iuda. In ziua Cincizecimii, dupa predica Sfantului Apostol Petru, se boteaza trei mii de persoane.Sfantul Apostol Petru a propovaduit in Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mica pana in Babilon si in ultima parte a vietii, la Roma. Sfantul Petru a murit rastignit pe cruce, cu capul in jos, in anul 67, pe 29 iunie.Sfantul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei, din neamul Veniamin. Sfantul Pavel a fost elevul invatatului Gamaliel. Pavel locuia in Tars si lupta impotriva crestinilor. Sfantul Apostol Pavel a participat la uciderea arhidiaconului Stefan.Pe calea Damascului i se arata Hristos intr-o lumina orbitoare si il mustra: "Saule, Saule de ce ma prigonesti?". Se converteste si primeste botezul de la Anania, episcopul Damascului. Sfantul Apostol Pavel a pornit in trei mari calatorii misionare si a scris 14 epistole care se gasesc in Sfanta Scriptura. A fost decapitat din porunca imparatului Nero, in anul 67.Din cauza faptului ca Sfintii Apostoli Petru si Pavel au fost in temnita pentru ca L-au marturisit pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, au devenit ocrotitori ai sistemului penitenciar din Romania. Ei sunt ocrotitori ai celor lipsiti de libertate si din cauza faptului ca cei ajunsi in penitenciare sunt persoane care au gresit fata de Dumnezeu, precum au gresit si ei: Petru S-a lepadat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe crestini.Ziua care precede sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel este dedicata spiritelor cerului care, potrivit traditiei, in ajunul praznicului umbla libere prin lume, pedepsindu-i pe cei care nu dorm in casa. Oamenii se protejeaza impotriva acestor spirite razbunatoare cu ajutorul amuletelor, respectiv poarta in buzunare o punguta de culoare rosie care contine usturoi si pelin.Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt sarbatoriti timp de trei zileSfintii Apostoli Petru si Pavel sunt sarbatoriti timp de trei zile, pentru ca ei sa-i protejeze pe agricultori impotriva furtunilor, iar granele lor sa fie bogate. In mediul rural , sarbatoarea este cunoscuta sub numele de Sanpetru si marcheaza inceperea secerisului si jumatatea verii agrare.Prin traditie, Sanpetru este un bun sfetnic al lui Dumnezeu, pe care acesta il consulta de fiecare data cand ia decizii importante. De aceea, Dumnezeu i-a incredintat Sfantului Petru cheile Raiului si misiunea de a veghea la portile acestuia. Fiind si stapanul camarilor ceresti, Sfantul Petre hraneste animalele salbatice, indeosebi lupii, aceasta zi fiind denumita si "Sarbatoarea lupilor.De asemenea, tot Sfantului Petre ii revine si atributia de protejare a recoltelor, el topeste in bucatele mici si fierbe grindina, pentru ca aceasta sa nu distruga recoltele.In ziua praznicului, Sfantul Petru implineste o dorinta importanta pana la sarbatoarea Bunei Vestiri credinciosilor care tin post negru in ajunul sarbatorii. Din aceasta zi, cucul si privighetorile nu mai canta, pana la sarbatoarea Bunei Vestiri, oranduita in Calendarul Ortodox la 25 martie.In traditia populara se spune ca, pana in aceasta zi, nu se scutura merii. De aceea, gospodarii respecta aceasta datina pentru ca Sfintii Apostoli praznuiti sa le ocroteasca ogoarele de caderea grindinei.In ziua sarbatorii, Sanpetru pocneste din bici. Cu acest prilej, din varful biciului se raspandesc o multime de scantei, iar Sfantul Petru le transforma in licurici; acestia au misiunea sa-i calauzeasca pe calatorii rataciti pe drumuri de munte sau in padure.Pentru sporul casei si pentru sanatate, se respecta traditia Mosilor de Sanpetru, numiti si Mosii de vara. De aceea se sfintesc la biserica pachete cu colaci, lumanari, mere dulci, mere acrisoare, zarzare si coliva si miere in fagure. Dupa ce au fost sfintite, aceste ofrande se impart oamenilor saraci. Totodata, la Mosii de Sanpetru, gospodinele dau de pomana oale cu apa, pentru ca rudele trecute la viata vesnica sa aiba din ce sa bea apa. Prin traditie, femeile impart si vase cu mancare gatita, cani cu lapte si vin impodobite cu flori si cu cirese.Din respect pentru rudele din familie, trecute la viata vesnica, prin traditie, fetele si femeile tinere nu au voie sa manance mere pana in ziua praznicului, pentru a nu-i supara pe cei trecuti de ultimul hotar al vietii. Dupa aceasta zi, tinerele fete au voie sa manance mere; in schimb, varstnicele din familie "au dezlegare" la mere abia la sarbatoarea Sfantului Ilie.Oamenii pistruiati trebuie sa se spele pe fata cu apa la miezul noptii, cand canta cocosul; traditia spune ca respectand acest ritual, pistruii nu se mai inmultesc.Daca tuna si fulgera in ziua Sfintilor Apostoli, nucile si alunele vor fi viermanoase sau seci de miez.Acum, potrivit traditiei populare, se respecta sarbatoarea lupilor: nu se pun capcane si lupii nu se alunga cu focuri de arma, pentru ca aceste animale salbatice sa fie imblanzite si sa nu fure vitele din gospodarii.In aceasta zi, este bine sa impartim mere dulci si miere atat prietenilor, cat si vecinilor, urandu-le sa aiba spor in munca lor si sa fie sanatosi, pentru a gusta aceste daruri si la anul.Dupa ce am daruit aceste ofrande, dupa masa de pranz, mancam si noi mere din recolta acestui an si miere, apoi ne punem o dorinta fierbinte.Traditia spune ca aceasta dorinta se implineste.In aceasta zi, in mediul rural exista obiceiul ca mamele sa pregateasca si sa daruiasca talismane pentru fiicele lor (o punguta rosie in care se pastreaza cate un catel de usturoi si frunze de pelin).Talismanul este purtat timp de trei zile pentru ca fetele sa fie aparate de farmece si de iele, care le-ar fura norocul .