Si-a injunghiat concubina si a aruncat-o in apele Dunarii. Barbatul a fost arestat pentru omor

Potrivit procurorilor, inculpatul este din localitatea Ghindaresti si, in prezent, se afla in stare de retinere."La data de 21 decembrie 2020, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au formulat propunerea privind luarea masurii arestului preventiv, fata de inculpatul: T.I., in varsta de 67 de ani, din comuna Ghindaresti, aflat in stare de retinere, pentru comiterea infractiunii de omor. (...) Probatoriul administrat in cauza pana in prezent a relevat, ca in cursul lunii septembrie 2020, in timp ce se afla la locuinta din localitatea Ghindaresti, inculpatul T. I. a agresat-o pe concubina sa, victima E. A., prin lovire cu si de corpuri dure, respectiv prin injunghierea repetata cu un obiect taietor intepator (posibil cutit)", reiese dintr-un comunicat de presa transmis de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.Conform sursei citate, in urma efectuarii necropsiei, pe corpul victimei au fost identificate urmatoarele leziuni produse prin violenta: "echimoza retroauriculara dreapta, fracturi costale drepte, fractura olecran drept, plaga injunghiata lateral de fosa iliaca dreapta, doua plagi taiate in lungime de cca 3 cm dispuse una deasupra celeilalte, in partea temporal-dreapta, plaga taiata in lungime de cca 6 cm, dispusa orizontal occipital-dreapta".Dupa agresiune, inculpatul a transportat-o si a aruncat-o pe concubina sa in fluviul Dunarea, la o distanta de aproximativ 470 metri de locuinta, trupul acesteia fiind apoi gasit plutind. Decesul victimei a survenit din cauza asfixiei mecanice prin inec.