Si-a trimis sotia la cumparaturi si s-a sinucis la 73 de ani. A lasat si un bilet de adio

Potrivit acestuia, barbatul a folosit o arma de vanatoare cu alice, calibrul 12, pe care o detinea legal, iar inainte de a se impusca, el si-a trimis sotia la cumparaturi."La ora 11.57, o femeie din municipiul Odorheiu Secuiesc a sesizat, prin 112, faptul ca l-a gasit decedat in locuinta pe sotul ei, in varsta de 73 de ani, care s-ar fi impuscat in cap cu arma de vanatoare", a anuntat, duminica, IPJ Harghita.