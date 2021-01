Siguranta ambalajelor alimentare este acum mai importanta ca niciodata

Pandemia de coronavirus a schimbat focusul pe igiena, siguranta alimentara si a ambalajelor folosite. Produsele care, inainte de pandemie, nu erau ambalate in supermarketuri sunt acum puse in pungi de hartie pentru a se asigura siguranta si igiena de la producere pana la consum. Multi oameni lucreaza acum de acasa sau stau cu copiii acasa si comanda mancare gatita de la restaurante, ambalata in pungi de hartie pentru gril, pentru patiserie sau pentru fast food.Preocuparea pentru igiena alimentara este strans legata de originea ambalajelor pentru alimente. Paharele de hartie au aparut la inceputul secolului XX pentru a preveni raspandirea bolilor. Azi, companiile de ambalaje pentru alimente, precum Paharul Meu, ofera farfurii, boluri si pahare de carton pentru cafenele si fast food-uri, dar si ambalaje pentru transportarea alimentelor calde in coltare de hartie sau pungi de hartie.Hartia si cartonul s-au dovedit a fi materiale igienice si convenabile pentru ambalarea mancarii si a bauturilor, devenind rapid alegerea numarul unu a producatorilor, in defavoarea plasticului. Ambalajele de hartie sunt sigure si produse sustenabil din materiale reciclabile si regenerabile. Dupa aceasta pandemie, siguranta si igiena alimentara vor deveni non-negociabile pentru majoritatea consumatorilor, ceea ce este un mare castig pentru sanatate la nivel de societate.Ambalajele fac parte din strategia de marketing si branding ale companiilor - ele reflecta valorile si sustenabilitatea practicate, in timp ce ofera o suprafata tangibila pe care sa livreze in mod vizibil un mesaj clientilor. In prezent, companiile aleg ambalaje din materiale regenerabile ce au avantaje clare ce se transfera celor care le folosesc: amprenta de carbon este scazuta, ambalajele sunt usor de reciclat dupa folosire si consumatorilor le este mai usor sa mentina curat mediul inconjurator.Industria alimentara ia decizii grele in aceasta perioada, cel putin pe termen scurt, caci unele locatii se inchid temporar iar restaurantele fac eforturi mari sa asigure distantarea sociala si servirea mancarii in conditii de igiena corespunzatoare: meniuri de unica folosinta, tacamuri din lemn, paie din hartie, dezinfectant pe fiecare masa, naproane si fete de masa de unica folosinta, etc. (toate acestea le gasiti in magazinul online de ambalaje www.PaharulMeu.ro).Pe de alta parte, livrarea mancarii la pachet sau prin curier nu a fost niciodata mai critica ca acum pentru continuitatea afacerilor cu restaurante, de orice marime. Insa, la un moment dat, clientii vor iesi din carantina si din orasele aflate in izolare, se vor intalni din nou cu prietenii si familia, vor cumpara mancare pentru masa de pranz si-si vor lua cafea la pachet de la cafeneaua preferata. In plus, se vor fi obisnuit deja sa comande mai multa mancare la pachet, poate si pentru cina sau pentru alti membri ai familiei, ceea ce este o oportunitate pentru noi idei de afaceri, noi modele de livrare si digitalizare.Nimeni nu poate spune ce modificari permanente va aduce aceasta pandemie de coronavirus, insa siguranta si igiena alimentara vor ramane prioritare in mintea clientilor mult timp de acum incolo. Ambalajele alimentare vor continua sa joace un rol important in viitor, iar materia prima regenerabila - precum hartia si cartonul - este cea mai potrivita pentru pentru siguranta, igiena si preocuparea pentru ecologie.