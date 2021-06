Siguranta frontierelor externe europene va fi imbunatatita cu tehnologii de ultima generatie

BorderUAS este un nou proiect de cercetare si inovare H2020 privind tehnologiile care sporesc securitatea frontierelor. Proiectul este finantat de Comisia Europeana, in baza grantuluide finantare nr. 883272.BorderUAS va combina pentru prima data un vehicul aerian fara pilot mai usor decat aerul (UAV) cu o tehnologie sofisticata de supraveghere multi-senzor cu rezolutie ultra-inalta. Noua solutie va facilita supravegherea eficienta a frontierelor si va preveni activitatile infractionale transfrontaliere prin sprijinirea aplicatiilor de cautare si salvare, in special detectarea terenurilor accidentate.Lista extinsa de cerinte transmise de autoritatile de protectie a granitelor se concentreaza pe maximizarea culegerii de date si pe analiza mediului inconjurator. Cu ajutorul tehnologiilor de teledetectie pe un astfel de vehicul aerian fara pilot, se va putea obtine interconectarea dintre lumea fizica si ontologiile detectate de computer prin metode de analiza de varf si metode de constientizare a contextului, sustinute de fuziunea datelor, extragerea caracteristicilor si perceptia. In acest context, va fi asigurata, de asemenea, comunicarea eficienta in retea pentru monitorizarea si supravegherea la timp si sigura a frontierelor.Proiectul a inceput in iunie 2020 si a atins deja Etapa 1: toate specificatiile si arhitectura sunt gata; proiectarea subsistemului UAV este de asemenea gata.Aceasta etapa a fost sub responsabilitatea SIMAVI si a fost indeplinita in martie, prezentand un raport concret despre arhitectura sistemului BorderUAS. Arhitectura a fost proiectata avand in vedere ca sistemul final este modular, astfel incat fiecare componenta sa poata fi actualizata independent de catre furnizorul de tehnologie relevant si facilitand refolosirea blocurilor de baza existente.Obiectivul proiectului este de a optimiza sistemele de supraveghere din frontierele europene, dezvoltand o solutie inovatoare, dar cost-beneficiu. Per ansamblu, BorderUAS isi propune sa combine un vehicul aerian fara pilot cu o sarcina utila de supraveghere multi-senzor cu rezolutie ultra-inalta, pentru a sprijini aplicatiile de supraveghere a frontierelor si, in special, detectarea activitatilor ilegale pe terenuri dificile. Solutia finala a proiectului va duce la un sistem care va fi implementat in continuare de politia de frontiera europeana.5 CENTRE DE CERCETARE6 AGENTII DE CONTROL FRONTALIER6 FURNIZORI INDUSTRIALI2 ONGCoordonator: Vicomtech (ES) Parteneri: Hipersfera (HR), AVT (HR), DIAN (IT), DIRACS (RS), ADITESS (CY), TUC (GR), IMP (RS), SIMAVI (RO), KEMEA (GR), Politia Elena (GR), CDBP a Bulgariei (BG), IPTFT (RO), IGPF MAI (MD), SBGS al Ucrainei (UA), SBC din Belarus (BY), Interakcia (BY), MITLA (MT), FORTH (GR).Website https://borderuas.eu/ Twitter https://twitter.com/borderuas LinkedIn https://www.linkedin.com/company/borderuas/ YouTube https://www.youtube.com/channel/UCNaTaJUn_D3NHG0u5-pAzKA Acest proiect a primit finantare din programul Uniunii Europene de cercetare si inovare Orizont 2020 in temeiul acordului de subventionare nr. 883272.