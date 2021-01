Sindicalistii din Educatie, despre amanarea imunizarii anti-COVID: "Nu poti lega inceperea scolii de campania de vaccinare"

"E bine ca profesorii cu boli cronice nu sunt amanati"

Inceperea scolii nu trebuie conditionata de vaccinare

"Este descurajant pentru noi sa aflam ca apare acest decalaj de 10 zile dar totul tine de cantitatea de vaccinuri care este expediata de producatori", a explicat pentru Ziare.com profesorul Marius Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret".Acesta sustine insa ca e un lucru bun ca nu vor exista niciun fel de amanari in cazul celor trecuti de 65 de ani si in cazul bolnavilor cronici, care vor avea acces la imunizarea anti COVID-19, conform programarilor, in acest interval de 10 zile."Este foarte bine ca s-a realizat aceasta prioritizare in sensul ca colegii nostri cu boli cronice si cei care au peste 65 de ani vor fi vaccinati si nu va exista nicio intarziere pentru ei", a completat Marius Nistor.Profesorul a spus ca inceperea scolii nu ar trebui sa fie influentata de amanarea sau desfasurarea campaniei de vaccinare anti COVID-19 "Din punctul meu de vedere scoala trebuie sa inceapam, nu poti lega inceperea scolii de campania de vaccinare pentru ca imunizarea nu se produce dupa prima doza primita. Nu putem astepta cu inceperea scolii pana cand se imunizeaza toate persoanele", a mai spus sindicalistul, adaugand ca interesul profesorilor pentru vaccinare a crescut."Ne si asteptam la asta, era esential ca acea campanie sa demareze", a conchis Marius Nistor.