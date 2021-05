Ion Radoi, liderul sindicalistilor de la metrou: "Drula vrea sa bage Metrorex in insolventa"

Radoi sustine ca ministrul Transporturilor ar avea un plan pentru intrarea fortata in insolventa a companiei Metrorex."Cel mai important este un punct care, zic eu, este cel referitor la insolventa acestei activitati a metroului pentru ca nu este rentabil. In toata lumea metroul este subventionat, dar s-au trezit cativa, cei care sunt acum la coordonarea metroului sau a Ministerului Transporturilor sa faca metroul rentabil. Astept si eu aceasta minune.In aceste conditii, cand noi avem deficit de personal, ce vor dumnealor? Sa renunte la 1600 de oameni si sa scumpeasca tariful la metrou. Pai daca metroul din Londra, care este pe sase nivele si au tarif de 10 ori mai mare decat in Romania, tot nu au reusit sa-l faca rentabil.Metroul din Londra este are cel mai mare tarif si tot nu au reusit sa-l faca rentabil. Au venit domnul Drula si inca cativa sa-l faca rentabil. Pai ca sa-l faca rentabil trebuie sa duca tariful la 50 de lei. Este un mare risc ceea ce fac ei, cu cele 10 statii si 2 depouri date in folosita pe Magistrala 5.", a spus Ion Radoi, potrivit stiripesurse.ro