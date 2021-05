Sindicalistii reclama, in continuare, probleme la Metrorex: "Inhalam gaze de esapament si praf, pentru ca asa-zisa aerisire este la nivelul strazii"

Radoi a spus ca aerul din exterior care ar trebui sa asigure ventilarea in sistemul de metrou consta in gaze de esapament si praf, deoarece caile de aerisire sunt construite la nivelul strazii.Liderul sindical a argumentat astfel conditiile dificile de munca ale angajatilor de la metrou, subliniind ca in sistemul de metrou noxele depasesc de 8 ori limita maxima admisa."Va putem demonstra prin studiile facute de cei de la Medicina Muncii ca nu exista conditiile din punct de vedere al oxigenarii, din punct de vedere a tot ceea ce inseamna noxe - de exemplu depasim de 8 ori limita maxima admisibila a noxelor. Noi avem gurile de metrou, asa zisa aerisire, la nivel de strada. Deci noi acolo nu putem sa introducem pe tuneluri decat gaze de esapament si praf. In momentul in care acele filtre sunt ghiftuite, nu avem nici posibilitatea sa le schimbam. Noi inhalam tot ce vine de la nivelul soselei. Este foarte grav", a afirmat Ion Radoi. Presedintele USLM a sustinut ca intr-un an au decedat 400 de angajati ai Metrore x."De la penultimul congres si pana la ultimul congres am constatat 400 de decese, majoritatea in timpul serviciului si oameni sub 50 de ani. Astea sunt conditiile din metrou, nu ce spune Drula (ministrul Transporturilor, Catalin Drula , n.r.) ca avem salarii mari. Care salarii mari? Sunt niste sporuri date peste salariul respectiv, sporuri cuvenite pentru conditiile de munca de aici. Aceasta este situatia", a mentionat Ion Radoi.De asemenea, in timpul conferintei de presa reprezentantii sindicatului de la metrou au prezentat imagini cu filtre de aer de la gurile de aerisire, in stare de vizibila degradare.