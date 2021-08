Șeful IPJ Neamţ, acuzat de sindicaliștii din Poliție de "analfabetism funcţional". Ce "șmecherie" birocratică a gândit comisarul

Măsura ar fi fost impusă de către şeful IPJ Neamţ după ce acesta ar fi trasat o sarcină de serviciu unui agent de poliţie care i-ar fi spus că primeşte sarcini doar de la şeful direct pe linie ierarhică.EUROPOL anunţă că a formulat o sesizare către conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), ”pentru a interveni de îndată în acest caz, să retragă fişele postului şi să îi cerceteze disciplinar pe cei care au încălcat procedurile incidente”.Într-o informare urcată, joi, pe site ul sindicatului sub titlul ”Aşa arată un şef de poliţie analfabet funcţional”, sindicaliştii din Poliţie prezintă cazul comisarul şef Osoianu Iulian-Mihai, care este împuternicit pe funcţia de adjunct al inspectorului şef al IPJ Neamţ, dar care este ”desemnat” să îndeplinească atribuţiile inspectorului şef.”Umblă vorba că acesta s-ar fi supărat teribil când ar fi dat o sarcină unui agent de poliţie care i-a sugerat să vorbească în prealabil cu şeful lui nemijlocit/direct cu care are relaţii ierarhice. Agentul i-a dat o lecţie usturătoare de management, explicându-i că fiecare poliţist are un şef nemijlocit şi unul direct faţă de care răspunde şi de la care primeşte dispoziţii. Supărat nevoie mare pe acest episod, pseudo-inspectorul şef a dispus să fie modificate fişele de post ale agenţilor de ordine publică în aşa fel încât în cuprinsul acestora să se precizeze că se subordonează direct inspectorului şef, fără să mai conteze adjunctul şefului poliţiei municipiului pe ordine publică, şeful serviciului de ordine publică sau alţi şefi, cu atribuţii pe zona de ordine publică, care se află între poliţist şi inspector şef. Asta ca să nu mai îndrăznească cineva să nu execute de îndată ce dispune el. Este prima fişă a postului din MAI unde un poliţist de la baza piramidei se subordonează direct conducerii”, scriu sindicaliştii din Europol.Aceştia susţin că şeful Poliţiei judeţene Neamţ ar fi solicitat ca noile fişe de post să cuprindă ”cât mai multe sarcini” şi cât mai puţin specifice, în aşa fel încât agenţilor să li se poată trata tot felul de atribuţii, deşi o Dispoziţie a IGPR specifică clar atrubuţiile agenţilor.”Pentru că pseudo inspectorul şef nu a putut folosi agenţii de ordine publică la toate activităţile la care voia el, care nu aveau legătură cu atribuţiile stabilite prin Dispoziţia IGPR nr. 123/2012, a cerut ca în cuprinsul noilor fişe ale postului să fie enumerate cât mai multe sarcini şi cât mai generic, în aşa fel încât agenţii de ordine publică să fie pe post de „moaşă comunală” şi să fie folosiţi la „de toate”. La prevenirea şi stingerea incendiilor, pe linia protecţiei mediului, pe linia sănătăţii şi securităţii în muncă, pe linia arhivarii etc. Asemenea atitudine a avut ca efect de-a lungul timpului deprofesionalizarea poliţiştilor şi a făcut ca specializarea să nu mai existe”, mai scriu oficialii Europol.Aceştia atrag atenţia asupra faptului că, în aceste condiţii, indicatorii de performanţă – calitativi şi cantitativi - în cazul agenţilor de la ordine publică ar urma a fi stabiliţi de către şeful nemijlocit, deşi acesta nu mai este singurul cu care agenţi au relaţii de serviciu ierarhice.”Cu alte cuvinte, agenţii de ordine publică de la Neamţ au semnat o fişa a postului dar fără să cunoască ce trebuie să facă. Ei vor putea fi oricând sancţionaţi pentru că nu au îndeplinit «corespunzător» volumul sarcinilor trasate. Este cea mai pură formă a dovezii de analfabetism funcţional al unui şef, care este în poziţia de a conduce o instituţie de „forţă”, vitală pentru societate, dar fără să îşi înţeleagă rolul său, fără să aibă capacitatea de a gândi sau competenţele necesare de manager. Iar mai trist este că doar 5% din poliţişti au refuzat să semneze o astfel de fişă a postului întocmită cu încălcarea tuturor procedurilor în vigoare”, mai notează EUROPOL.Cu toate acestea, Sindicatul a formulat o sesizare către conducerea IGPR, pentru a interveni de îndată în acest caz, să retragă fișele postului și să îi cerceteze disciplinar pe cei care au încălcat procedurile incidente.