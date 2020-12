VIDEO Sindicatul Europol, despre soferul impuscat in Botosani: A spart mai multe baraje, a lovit mai multe autospeciale. S-au tras 17 focuri de arma. Era condamnat pentru trafic de minori

Sindicatul Europol relateaza joi, pe pagina de Facebook , despre soferul din Botosani care a fost urmarit zeci de kilometri si s-au tras focuri de arma pentru a-l opri.Sindicalistii afirma ca s-au primit trei apeluri la 112 care semnalau ca un barbat ar conduce baut."Patrula a interceptat masina in trafic, insa la vederea politistilor, soferul a marit viteza si s-a deplasat spre judetul Iasi. Pe parcursul urmaririi soferul a reusit sa sparga mai multe baraje, a lovit mai multe autospeciale de politie punandu-le in pericol viata agentilor de politie. Pe raza jud. Botosani insa, soferul a pierdut controlul autoturismului si a iesit de pe carosabil. S-au tras 17 focuri de arma in plan vertical, dar si in directia pneurilor. Pericolul reprezentat de soferul fugar a fost unul deosebit, prin maniera agresiva si riscanta in care conducea autoturismul", au scris, joi, sindicalistii pe Facebook.Potrivit acestora, in urma impactului, soferul a suferit mai multe vatamari si la scurt timp a decedat."Nu avem mai multe detalii la acest moment insa modul de actiune al politistilor a fost ireprosabil. Felicitari", au mai scris sindicalistii.Acestia precizeaza ca barbatul era cunoscut fortelor de ordine, intrucat in 2015 a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de minori, dar a fost eliberat conditionat in 2017.