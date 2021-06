Ce este "sindromul Horatiu" care ne ameninta dupa atentatul de la Arad: "La 2-3 luni distanta, ajungi la 40% sanse sa gasesti autorul"

Acesta sustine ca o comunicare deficitara cu privire la acest eveniment unic la noi in tara sau, din contra, extrem de detaliata poate fi interpretata ca un indemn pentru "tot felul de banditi si dezaxati"."Nu trebuie sa existe informatii legate de sistemele explozive , de unde sunt, de care sunt, de unde se importa, cum se fac. E o nebunie totala care nu are niciun sens, pentru ca exista riscul aparitiei sindromului Horatiu, de propagare a minciunilor, a informatiilor false, de manipulari, modul acesta de operare se propaga, pericolul mare acesta este, tot felul de banditi, de dezaxati care vad treaba asta pot imita. Este practic ca un indemn pentru altii sa faca asa ceva", sustine colonelul Andrei Banu.Criminalistul sustine ca cel mai important este ca acest caz sa fie rezolvat cat mai repede posibil."Cu cat trece timpul cu atat sansele de rezolvare scad, la doua, trei luni distanta deja ajungi la 40 la suta sanse sa gasesti autorul", este de parere criminalistul.Pe de alta parte, Adrei Banu a precizat ca ceea ce s-a intamplat la Arad nu este nici pe departe un act terorist ci, din punct de vedere legal, juridic, este doar un omor calificat cu premeditare, dar care a avut un mod de operare spectaculos."De ce a ales explozia ca mod de operare? Este un mesaj transmis cuiva anume care il poate decoda. Oricine se ridica impotriva lor poate sa pateasca asa ceva", apreciaza colonelul Banu.Acesta sustine ca felul in care au actionat autorii denota ca sunt foarte stapani pe situatie, foarte curajosi si bine pregatiti. Concluziile rezulta din faptul ca nu au fost victime colaterale, nu au fost produse pagube adiacente, explozia a avut loc intr-un spatiu extrem de public, in parcarea din imediata apropiere a unui cartier de blocuri, intr-o zi si la o ora cand toata lumea era acasa.Faptul ca autorii au ales sa suprime viata unui om prin explozie poate fi insa un punct slab pentru criminali si un mare avantaj pentru anchetatori, este de parere criminalistul. "Avem de-a face cu un tip de criminal organizat, omul care si-a premeditat foarte bine aceasta activitate, fie ca vorbim de executant sau de cel care a organizat, extrem de precis. Un act premeditat foarte bine calculat. Puteau transmite un astfel de mesaj, pot avea un asemenea mod de operare doar anumite persoane din anumite medii", spune colonelul Banu.Acesta nu exclude varianta ca autorul faptei sa fie un personaj care sa fi avut legaturi cu armata sau cu alte institutii care lucreaza cu explozivi, dar spune ca este putin probabil "pentru ca informatii despre cum sa confectionezi un astfel de dispozitiv sunt atat de publice pe internet, incat oricine poate confectiona asa ceva daca studiaza putin"."Daca este de afara, trebuie sa fie arvunit, ca noi nu prea avem criminali platiti, mercenari din acestia. E o pista care trebuie luata in considerare, fara indoiala, dar pana la urma o sa vedeti ca este un caz destul de usor de ajuns la autor, fara teroristi, asasini platiti. Asa simt eu", apreciaza colonelul Banu.De preventie intr-un astfel de caz nu se poate vorbi atata vreme cat victima nu a depus o plangere, o reclamatie la politie ca este urmarit, ca este amenintat, iar, din informatiile aparute pana in prezent in public, omul de afaceri Ioan Crisan era un personaj destul de retras, fara sa atraga atentia cu un anturaj periculos."Daca victima a mers la politie sa reclame ceva, daca el facea ceva notoriu, facea reclamatii peste tot, daca se temea ca este urmarit, ca va fi eliminat se putea face ceva preventiv, ori tacerea a fost unanima, cel putin din datele pe care le avem pana acum", apreciaza colonelul Andrei Banu.Afaceristul aradean Ioan Crisan a murit sambata, la prima ora a diminetii, dupa ce masina sa, paracta in fata unui bar, a sarit in aer. Anchetatorii au facut marti verificari in locuinta victimei, sigilata inca din ziua crimei, unde cauta indicii care sa-i duca spre autori. Ancheta este coordonata de Parchetul General.