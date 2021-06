Incident tragic la Iasi: o tanara avocata a murit dupa ce a cazut de la etajul 6

Potrivit politistilor, apelul la 112 a fost facut in jurul ore 4.30 dimineata, de catre concubinul fetei, arata ziaruldeiasi.ro. Tanara decedata avea 26 de ani si era avocat al Baroului Iasi."In dimineata de 19 iunie, in jurul orei 4.30, am fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca o persoana s-ar fi aruncat de la etajul 6 al unui bloc din municipiul Iasi. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde a fost identificata o tanara de 26 de ani, ulterior fiind declarat decesul acesteia. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, iar cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt. De asemenea, s-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului", au transmis reprezentantii IPJ Iasi.