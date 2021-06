Sistemul de lucru hibrid. Ce inseamna si ce avantaje si dezavantaje are

Ce inseamna un sistem de lucru hibrid

Sustenabilitatea unui astfel de sistem de lucru

Beneficiile unui sistem de lucru hibrid

Productivitate crescuta. Sunt destui manageri de companii care considera ca angajatii trebuie sa fie supravegheati, altfel nu mai dau acelasi randament. Un studiu comandat de Microsoft a stabilit, insa, ca peste 82% dintre companiile participante au pastrat acelasi nivel de productivitate si in timpul pandemiei, cu angajatii trimisi sa lucreze de acasa.

Angajati multumiti. Faptul ca lucreaza cand si de unde doresc este unul dintre motivele principale care ofera satisfactie angajatilor. Nu mai pierd timp in trafic, petrec mai multa vreme alaturi de cei dragi si au timp si pentru ei - toate astea sporesc gradul de multumire al angajatilor si asta se traduce printr-o eficienta sporita in activitatea profesionala.





Cheltuieli reduse. Odata ce compania stie cati angajati vor fi la birou la un moment dat, e mult mai usor sa planifice organizarea spatiului in asa fel incat sa economiseasca bani cu chiria, rechizitele, aparatura electronica sau cu alte cheltuieli de protocol sau de afaceri.

Protectie fata de riscurile pentru sanatate. Pandemia de coronavirus nu s-a incheiat, dar campaniile de vaccinare permit revenirea treptata la normalitate. Expertii din sanatate avertizeaza, insa, ca distantarea sociala si masurile extinse de siguranta sanitara vor mai ramane multa vreme in vigoare. Un loc de munca hibrid ajuta la mentinerea angajatilor in siguranta, reducand numarul de persoane aflate la birou la un moment dat.

Dezavantajele unui sistem de lucru hibrid

Epuizare profesionala. Angajatii care isi indeplinesc sarcinile de la distanta au toate sansele sa ia pauze mai scurte sau chiar deloc, sa lucreze mai mult si ca volum, si ca timp. Teama ca sefii sau colegii ramasi la birou vor crede ca lenevesc ii face sa compenseze si sa fie disponibili pentru diverse task-uri si in afara orelor de munca. Asta duce, pana la urma, la epuizare si provoaca asa-numitul sindrom burnout.

Dependenta de tehnologie. Pentru ca toti angajatii sa aiba aceleasi conditii de munca, fie ca lucreaza de la birou, fie ca lucreaza remote, compania trebuie sa le ofere toata tehnica necesara, dar si softurile care le inlesnesc activitatea. Presiunea cea mai mare e pe departamentul de IT, care trebuie sa asigure nu numai conditii de lucru echitabile pentru toti angajatii, ci si pentru a mentine datele companiei in siguranta.

Probleme in crearea spatiilor de lucru ideale pentru acest sistem de lucru. Un birou hibrid de succes incorporeaza un amestec de spatii versatile, cum ar fi birouri la care angajatii pot lucra din picioare, canapele unde se pot relaxa sau de unde pot trimite un e-mail in liniste sau camere izolate fonic pentru intalniri prin videocall. In cladirile mai vechi de birouri, schimbarile necesare pentru trecerea la acest model de lucru ar putea fi dificil de implementat.

Nu toate activitatile se vor intoarce, insa, la starea de fapt dinainte de pandemie. Multe companii au adoptat un sistem de lucru la distanta in anul anterior, pentru protectia angajatilor, si sunt destui manageri care vor pastra activitatea remote si dupa ce pandemia va trece. Cea mai buna varianta pentru viitor este, insa, un sistem de lucru hibrid, daca e sa luam in calcul preferintele angajatilor si ale angajatorilor.Pe scurt, sistemul de lucru hibrid inseamna ca angajatii isi impart saptamana de lucru intre birou si telemunca - fie de la "biroul" de acasa, fie din parc, o cafenea sau chiar in timp ce calatoresc in alte orase sau chiar tari.Programul de lucru in sistem hibrid depinde in primul rand de industria in care e aplicat si, mai apoi, de persoanele implicate. In unele cazuri, ar putea fi vorba despre patru zile petrecute la birou si una remote. In alte cazuri, angajatul poate lucra trei luni la birou si a patra remote.In general, insa, cea mai frecventa varianta intalnita este un program alternativ pe termen scurt, unde angajatul lucreaza cateva zile de acasa si alte cateva zile in sistem remote. Un lucru e sigur: angajatii prefera sa aiba echilibru, pe cat posibil, intre numarul de zile lucrate la birou si cele lucrate de la distanta.In viitor, modelul hibrid de munca trebuie sa gaseasca un echilibru intre munca la birou si cea de la distanta, pentru beneficii maxime si cat mai putine dezavantaje. Iar asta se poate face cu solutii sustenabile, care sa vina in ajutorul angajatilor si al companiilor in ambele modele de lucru.Nu este suficienta, insa, doar o reamenajare a birourilor. Dupa experienta nefasta a carantinei impuse din cauza pandemiei de coronavirus, este tot mai clar pentru multi ca, in viitor, amenintarile la adresa sanatatii angajatilor nu trebuie trecute cu vederea. Pandemia de coronavirus da inapoi, insa omenirea nu a scapat pentru totdeauna de riscurile unei pandemii.Marile companii imobiliare din lume cauta solutii pentru a-si proteja angajatii care vin la birou, iar in sprijinul lor vine, un set de peste 130 de masuri sanitare, tehnice si organizationale, dezvoltat in Romania de o echipa de 20 de experti in sanatate, tehnologie, arhitectura, constructii, inginerie si facility management. Standardul ofera certificarea rezilientei cladirilor de birouri in fata riscurilor pentru sanatatea angajatilor si imbunatateste protectia sanitara a rezidentilor spatiilor de birouri, atat in prezent, cat si in viitor.Munca in sistem hibrid nu inseamna doar un anumit program sau un anumit loc de unde ne putem desfasura activitatea. Inseamna si schimbari la nivelul cladirilor de birouri, unde spatiul trebuie optimizat pentru a face fata noilor provocari. Avantajele unui sistem de lucru hibrid sunt importante si merita luate in calcul.Proprietarii de cladiri de birouri trebuie, totusi, sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica aparitia unor potentiale probleme de sanatate. Dincolo de curatenie, cea mai buna solutie e sa aplice ungandit special pentru a proteja angajatii, intr-o perioada in care pandemia inca nu a fost invinsa complet.Modelul hibrid nu are doar beneficii pentru angajati si angajatori. In unele aspecte, este nevoie chiar de mai multa atentie si implicare din partea conducerii companiei, pentru a face ca lucrurile sa mearga bine din perspectiva tuturor celor implicati. Iata cateva dintre problemele care pot sa apara.Nu in ultimul rand, unul dintre marile dezavantaje ale sistemului de lucru hibrid tine de dificultatile angajatilor de a lega relatii profesionale sau colegiale. Cand o echipa este acasa, iar cealalta e la birou, ar putea sa apara o falie intre cele doua grupuri. Iar angajatii care lucreaza de la distanta se pot simti dati la o parte, ignorati si singuri.