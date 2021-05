Cati romani s-au vaccinat impotriva COVID-19. Aproape 26% din romanii de peste 16 ani s-au vaccinat anti-COVID cel putin cu prima doza

Populatia eligibila este de 16.091.562 persoane. Potrivit datelor transmise de autoritati, cele mai multe persoane care au primit schema completa de vaccinare fac parte din grupa de varsta 60 - 69 de ani.CNCAV a prezentat, marti, situatia vaccinarii in Romania , pe grupe de varsta, datele fiind valabile pentru ora 12.00."25.93% din populatia eligibila (16+) este vaccinata cu cel putin o doza (4.173.138 persoane). 20.69% din populatia eligibila (16+) este vaccinata cu schema completa (3.330.428 persoane). 5.23% din populatia eligibila (16+) este vaccinata cu o singura doza (842.710 persoane). 74.07% din populatia eligibila (16+) este nevaccinata (11.918.424 persoane)", a transmis, marti, CNCAV.Comitetul precizeaza ca 16.091.562 persoane sunt eligibile pentru vaccinare.Situatii vaccinarii pe grupe de varsta este urmatoarea:-16-19 ani: schema completa de vaccinare 54.323 persoane; cu o singura doza 44.435 persoane; persoane nevaccinate 720.919-20-29 ani: schema completa de vaccinare 273.216 persoane; cu o singura doza 124.397 persoane; persoane nevaccinate 1.659.028-30-39 ani: schema completa de vaccinare 468.449 persoane; cu o singura doza 150.858 persoane; persoane nevaccinate 2.075.521-40-49 ani: schema completa de vaccinare 625.748 persoane; cu o singura doza 166.926 persoane; persoane nevaccinate 2.227.118-50-59 ani: schema completa de vaccinare 619.639 persoane; cu o singura doza 155.994 persoane; persoane nevaccinate 1.765.917-60-69 ani: schema completa de vaccinare 719.193 persoane; cu o singura doza 124.977 persoane; persoane nevaccinate 1.655.035-70-79 ani: schema completa de vaccinare 431.721 persoane; cu o singura doza 56.178 persoane; persoane nevaccinate 1.043.134-80+: schema completa de vaccinare 138.139 persoane; cu o singura doza: 18.945 persoane; persoane nevaccinate 771.752.CNCAV a precizat ca datele se refera la persoanele rezidente in Romania, in anul 2020, conform datelor transmise de Institutul National de Statistica.Autoritatile si-au propus vaccinarea a 5 milioane de persoane pana la 1 iunie, de atingerea acestui obiectiv urmand a depinde urmatoarea etapa de relaxare a masurilor anti-COVID.