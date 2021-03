Situatie limita la spitalele din Moldova. Suceava, a patra zi consecutiv fara paturi libere la ATI. Seful DSP Iasi: "Situatia este dramatica"

Suceava: A patra zi consecutiv fara paturi libere la ATI, in Spitalul Judetean

Vasile Cepoi a apreciat ca respectarea regulilor este singura solutie pentru prevenirea cresterii cazurilor de COVID 19."Situatia este destul de dificila, incidenta cazurilor grave a crescut foarte mult. Astazi dimineata nu mai era niciun loc la terapie intensiva. Mai erau doar doua locuri la Nefrologie, care sunt speciale pentru pacientii cu dializa si boli cronice de rinichi. Nu stam bine nici la paturile dotate cu oxigen.Mai aveam doar 12 locuri libere. Situatia este dramatica. Daca populatia nu intelege ca respectarea regulilor este singura solutie pentru a preveni cresterea incidentei bolii, nu stim cum vom face fata acestor probleme", a declarat dr. Vasile Cepoi.Potrivit statisticilor, in cursul diminetii de marti in cele sase spitale suport COVID din judetul Iasi erau 353 paturi ocupate de pacienti COVID pozitiv , din care 52 de paturi la ATI.Unitatea ATI pentru patologia COVID-19 din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava nu mai are paturi disponibile, pentru a patra zi consecutiv, iar 50 de pacienti internati prezinta forme severe si grave.Potrivit Prefecturii Suceava, din totalul celor 529 pacienti internati in SJU, 143 sunt diagnosticati cu COVID-19, alti 25 sunt in zona tampon, iar 361 au afectiuni non-COVID.Din totalul pacientilor infectati cu SARS-CoV-2, sapte prezinta forme usoare, 86 au forme medii ale bolii, 32 prezinta forme severe, iar 18 cu forme grave sunt internati in sectia ATI, sapte fiind ventilati non-invaziv si sase intubati.SJU Suceava dispune, la aceasta data, de 345 paturi libere, dintre care 55 pentru pacienti cu COVID-19, nu are paturi libere la ATI, dispune de 20 de ventilatoare, dintre care cinci pentru pacienti cu COVID-19.La Spitalul Municipal Radauti sunt internati 40 de pacienti diagnosticati cu COVID-19, opt fiind cu forme grave.La Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc sunt internati 18 pacienti cu COVID-19, zece fiind cu forme grave, la Spitalul Municipal Vatra Dornei sunt 27 de pacienti diagnosticati cu COVID-19, zece cu forme grave, la Spitalul Orasenesc Gura Humorului sunt internati 17 pacienti cu COVID-19, iar alti patru sunt internati la Spitalul Boli Cronice Siret.Numarul total de persoane testate pana in prezent este de 171.578, in ultimele 24 de ore fiind testate 799 de persoane.In judetul Suceava sunt 798 de cazuri de infectie cu noul coronavirus in evolutie.