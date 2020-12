Slobozia iese din carantina incepand cu data de 18 decembrie

Carantina fusese instituita in municipiul resedinta de judet pe 13 noiembrie, ca urmare a cresterii accelerate a raspandirii virusului SARS-CoV-2."Incepand cu data de 18.12.2020, inceteaza masura carantinei zonale pentru municipiul Slobozia. In conformitate cu Evaluarea riscului epidemiologic in vederea instituirii carantinei zonale pentru municipiul Slobozia - judetul Ialomita (...), coroborata cu avizul de ridicare carantina zonala (...), va aducem la cunostinta faptul ca, incepand cu data de 18.12.2020, masura cantinei zonale pentru municipiul Slobozia inceteaza", se mentioneaza intr-un anunt publicat pe pagina de Facebook a Institutiei Prefectului.De asemenea, se face cunoscut faptul ca, la nivelul municipiului Slobozia, se vor aplica in continuare masurile prevazute in HG nr 1065/11.12.2020, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, precum si ale Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 135 din 14.12.2020, ca urmare a inregistrarii unei incidente de cazuri de COVID-10 de peste 3/1.000 de locuitori in ultimele 14 zile., incepand cu ora 00,00, pentru o perioada de 14 zile, ca urmare a cresterii accelerate a raspandirii virusului SARS-CoV-2, potrivit Ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat Raed Arafat Ordinul a fost dat la solicitarea formulata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita, luandu-se in considerare "situatia epidemiologica din municipiul Slobozia, judetul Ialomita, generata de coronavirusul SARS-CoV-2, avand ca rezultat o incidenta a cazurilor de imbolnavire cu SARS-CoV-2 de 7,53 cazuri la mia de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maxima, in circumstante de nerespectare a masurilor legale in vigoare".Pe durata starii de carantina, in municipiul Slobozia a fost interzisa intrarea si iesirea din localitate pe alte cai decat drumurile nationale si judetene, precum si circulatia si stationarea in spatii publice a persoanelor, cu exceptia celor care au avut motive bine justificate, care au fost completate in declaratia pe proprie raspundere.