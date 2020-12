Slobozia iese vineri din carantina. Barurile si restaurantele raman inchise, iar masca va fi in continuare obligatorie in spatiile publice

Rata incidentei cazurilor inregistrate in ultimele 14 zile a scazut, ceea ce poate duce la ridicarea masurilor impuse de pandemia de coronavirus, sunt de parere specialistii."In conformitate cu Evaluarea riscului epidemiologic in vederea instituirii carantinei zonale pentru Mun. Slobozia - jud. Ialomita (reevaluarea din 16.12.2020) cu nr. IL-16440 din 16.12.2020 coroborata cu Avizul de ridicare carantina zonala cu nr. inregistrare CNSCBT 351/16.12.2020, va aducem la cunostinta faptul ca, incepand cu data de 18.12.2020, ora 00:00, masura carantinei zonale pentru municipiul Slobozia inceteaza", a anuntat Primaria.Barurile si restaurantele vor ramane inchise, iar masca va fi in continuare obligatorie in toate spatiile publice.Slobozia s-a aflat in carantina zonala timp de 5 saptamani, dupa ce rata incidentei cazurilor la nivelul orasului ajunsese sa depaseasca 7 cazuri la mia de locuitori In judetul Ialomita, de la debutul pandemiei s-au inregistrat 5.997 de cazuri de coronavirus, joi fiind raportate 77 de noi imbolnaviri.