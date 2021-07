Sfidare la adresa sobolanilor din Bucuresti. Soarece filmat pe raftul unui supermarket din Cluj, mancand ciocolata VIDEO

Incidentul are loc la doua saptamani dupa ce, in Capitala, doi sobolani au fost fotografiati ingtr-un supermarket din Sectorul 1, mancand covrigi "Fiica mea mi-a atras atentia ca pe raft este un soricel, care manca ciocolata. Am sesizat vanzatoarea, dar nu a parut interesata", a transmis clientul supermarketului pentru stiridecluj.ro Cei de la Auchan a reactionat si spun ca este un incident izolat:"Regretam acest eveniment cu totul neasteptat si izolat si va asiguram ca am luat imediat toate masurile pentru a elimina orice risc pentru consumatori si pentru a elucida cauzele pentru care a aparut.Astfel, am dispus, conform normelor si procedurilor interne, igienizarea si deratizarea intregului magazin precum si casarea marfurilor pentru care exista cea mai mica suspiciune ca au intrat in contact. Suntem in continuare in alerta si am sporit controalele si filtrele pe care le punem in practica in mod uzual.Magazinul Auchan Cluj face cu frecventa saptamanala procesul de deratizare. Ultima deratizare a avut loc miercuri 30.06.2021. In spatele fiecarei deratizari avem un proces verbal care atesta lipsa neconformitatilor. In urma sesizarii de azi am luat masura de a suplimenta cu inca o deratizare in seara aceasta", precizeaza cei de la Auchan.