Societatea de Medicina Familiei, nemultumita de OUG privind tratarea asimptomaticilor: Introduce notiuni punitive ilegale; este emisa fara consultarea cu practicienii

"Societatea Nationala de Medicina Familiei/Medicina Generala (SNMF) constata cu indignare ca exista o noua << traditie >>, cel putin imorala daca nu si ilegala, cea a emiterii de acte normative care privesc sistemul medical ( medici si pacienti) fara consultare cu practicienii sau cu reprezentantii pacientilor. In acest context se incadreaza si recenta OUG 180/2020 care prevede ca bolnavii COVID-19 asimptomatici sau cu forme usoare de boala raman la domiciliu, fara o evaluare initiala prin investigatii de laborator sau imagistice. Actul normativ utilizeaza notiuni punitive si imperative ca << penalizare >> sau << obligatie >> - ilegala, de altfel - si nu stipuleaza nimic care sa clarifice proceduri de testare si de ingrijire, de atitudine in fata pacientului asimptomatic cu comorbiditati semnificative sau a pacientului care refuza testarea. Singurii vinovati pentru tot ce s-ar putea petrece vor fi medicul si eventual pacientul", arata un comunicat de presa al SNMF emis duminica, 25 octombrie.Sursa mentionata adauga ca aceasta OUG reprezinta o dovada a lipsei de consideratie fata de un sfert din medicii din Romania si pacientii acestora."Astazi, intr-o reala dar nedeclarata oficial stare de urgenta, fapt atestat de numarul zilnic de cazuri noi, acest act normativ, aproape fara continut, reprezinta dovada lipsei de consideratie fata de un sfert dintre medicii din Romania si pacientii lor. Ignorati voit de autoritati in ultima jumatate de an, medicii de familie sunt redescoperiti doar pentru a fi impovarati cu noi responsabilitati birocratice si pedepse atunci cand sistemul nu mai face fata. Inrobirea medicilor de familie cu contracte obligatorii si pedepse nu va salva nici sistemul si nici vieti omenesti. Ba dimpotriva! Vrem sa asiguram populatia ca noi, medicii de familie, la fel ca toti ceilalti profesionisti din sanatate, vom fi in continuare alaturi de toti pacientii nostri si ii vom ingriji cu toate resursele si capacitatea noastra, asa cum am facut de la inceputul pandemiei", potrivit documentului de presa.Societatea de Medicina de Familie precizeaza ca va gasi solutii care nu au fost identificate de decidenti, deoarece medicii cunosc mult mai bine realitatile sistemului decat policienii si functionarii din birouri."Vom utiliza consultatia la distanta si vom ingriji astfel pacientii cu COVID-19 fara a-i pune in pericol pe ceilalti pacienti neinfectati cu SARS CoV-2 si care in continuare au nevoie de ajutorul nostru, mai ales in contextul actual al reducerii semnificative a accesului la alte servicii medicale. Pentru ca da, atat cei infectati si contactii lor, cat si contactii contactilor sau cei care au auzit de SARS-CoV-2 doar la televizor au nevoie de noi! Vom gasi solutii pe care decidentii inca nu le-au identificat pentru ca in relatie directa cu pacientii si cu boala, cunoastem realitatile sistemului mult mai bine decat le cunosc politicienii si functionarii din birouri si vom continua sa ne indeplinim menirea, protejarea pacientului si a comunitatii. Asa am facut si atunci cand s-a hotarat, impotriva tuturor semnalelor noastre si a evidentelor nonsensuri, reintroducerea cardului de sanatate! Avem nevoie de resurse suplimentare, dar avem nevoie, mai ales, de respect si colaborare din partea autoritatilor!", a conchis sursa citata.Ordonanta de Guvern referitoare la bolnavii asimptomatici sau cu simptome usoare prevede ca acestia vor fi monitorizati de catre medicii de familie "daca riscul contaminarii altor persoane sau al raspandirii bolii este redus". Concediile medicale pentru aceste persoane vor fi emise tot de catre medicii de familie, la fel si pentru persoanele care s-au aflat in izolare . Medicii de familie vor primi 105 lei pentru fiecare caz monitorizat, in baza unui contract civil ce urmeaza a fi incheiat.Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, ulterior adoptarii actului normativ, noi precizari cu privire la procedurile care trebuie urmate:"Persoanele care prezinta simptome specifice COVID-19 raman la domiciliu pana la primirea rezultatului testului care confirma sau infirma diagnosticul de COVID-19. In cazul in care diagnosticul este infirmat, pacientul va primi de la medicul de familie concediu medical pana la remedierea problemelor de sanatate. In cazul in care testarea confirma ca persoana este infectata cu COVID-19, dar nu prezinta simptome sau manifesta o forma usoara a bolii, poate ramane izolata la domiciliu, in monitorizarea medicului de familie, fara a mai fi necesara evaluarea unui medic specialist si va primi concediu medical de la medicul de familie", potrivit MS."Persoanele fara simptome care se testeaza, iar testul este pozitiv, de asemenea, pot ramane in monitorizarea medicului de familie, care le acorda concediu medical pentru perioada de izolare. Persoanele pentru care DSP instituie masura carantinarii (contact direct cu persona infectata sau vine din zona rosie) vor primi concediu medical de carantinare de la medicul de familie, in baza deciziei DSP", conform autoritatilor.