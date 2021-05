Unui sofer de autobuz din Sibiu, in care se aflau 30 de pasageri, i s-a facut rau la volan. Autovehiculul aproape s-a prabusit in rau

Incidentul a avut loc pe strada Malului, pe malului raului Cibin, unde autovehiculul a iesit in decor, dupa ce soferului i s-a facut rau la volan.Echipajul medical din cadrul SMURD l-a transportat pe soferul autobuzului la Unitatea de primiri urgente. "Soferul, un barbat de circa 40 de ani, a primit ingrijiri medicale si a fost transportat la UPU Sibiu cu stare postlipotimica ca urmare a unei crize renale", anunta reprezentantii ISU Sibiu.Incidentul a avut loc duminica dimineata, pe strada Malului, in apropiere de intersectia cu strada Neculce. " Autobuzul a parasit partea carosabila spre stanga, oprindu-se in zona pasajului pietonal de pe malul raului Cibin. Nu sunt victime. Din primele cercetari efectuate se pare ca soferului i s-ar fi facut rau la volan. In autobuz s-ar fi aflat in jur de 30 de pasageri", informeaza reprezentantii Politiei sibiene.Evenimentul nu a generat probleme de trafic. "La fata locului se acorda ingrijiri medicale soferului cu atac de panica. Din informatiile primite in acest moment nu sunt alte persoane care necesita ingrijiri medicale", anunta si reprezentantii ISU Sibiu, care au intervenit cu un echipaj SMURD.