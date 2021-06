Ce a gasit pe masina un sofer din Cluj care a parcat pe locul altcuiva

Proprietarul locului de parcare s-a gandit sa ii lase soferului instrumentele de care are nevoie, asa incat sa poata lasa numarul de telefon pe bordul masinii, pe viitor, scrie Ziua de Cluj. "Stimate sofer , iti ofer cu drag instrumentele necesare pentru a lasa un numar de telefon, in cazul in care esti nevoit sa ocupi locul de parcare al altcuiva. Respect", i-a scris clujeanul soferului pe un plic.Impresionat de gestul proprietarului parcarii, soferul "vinovat" si-a cerut scuze pentru felul in care a actionat."Pentru inceput doresc sa multumesc proprietarului parcarii pentru diplomatia de care a dat dovada si dusul rece pe care l-am primit in momentul citirii mesajului lasat. Am gresit, recunosc! Nu are rost sa incerc sa dau explicatii deoarece a fost vina mea 100%. Voi pastra acest mesaj pentru a stii altadata sa nu mai ocup un loc de parcare care nu-mi apartine. Mea culpa", a transmis el pe un grup de Facebook al soferilor, potrivit Ziua de Cluj.