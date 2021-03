Sofer revoltat pentru ca a primit o amenda prea mica. "Bataie de joc. Asta-i amenda pentru saraci!"

Oprit in trafic pentru incalcarea regulilor rutiere, Mosailov mimeaza indignarea in momentul in care agentul ii comunica valoarea amenzii.Intuind ca are de-a face cu un agent lipsit de experienta, acesta continua seria afirmatiilor arogante:"Am consumat de doua milioane de cand completezi procesul verbal. Stau cu motorul pornit!""Ma cunoaste toata lumea, nu trebuia sa ma mai verifice""De obicei fac gaura in procesul verbal"Mosailov s-a remarcat pe retelele de socializare, unde posteaza regulat filmulete ironice, spre deliciul fanilor sai.